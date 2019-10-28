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28 жовтня • оновлено в 19:52
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На Луганщині прогримів потужний вибух у п'ятиповерхівці: фото з місця НП

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У понеділок, 28 жовтня, в місті Привілля Луганської області пролунав потужний вибух в п'ятиповерховому будинку.

Як повідомила на своїй сторінці в Facebook прессекретар обласного управління Національної поліції Тетяна Погукай, НП сталася близько 15-ї години в будинку №3-А по вулиці Котовського.

За попередньою інформацією, власник квартири №22 проводив ремонтні роботи газової печі, при яких стався вибух побутового газу.

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"Внаслідок вибуху сталося руйнування внутрішньої стіни між квартирами 22 та 21. Власник квартири 1980 р.н. отримав тілесні ушкодження у вигляді опіків обличчя та рук з якими госпіталізований до лікарні, де медики надають йому допомогу. Серед мешканців будинку постраждалих немає", - сказано в повідомленні.

Вибух на Луганщині

Вибух на Луганщині

Фейсбук Тетяни Погукай

Вибух на Луганщині

Вибух на Луганщині

Фейсбук Тетяни Погукай

Вибух на Луганщині

Вибух на Луганщині

Фейсбук Тетяни Погукай

Вибух на Луганщині

Вибух на Луганщині

Фейсбук Тетяни Погукай

Вибух на Луганщині

Вибух на Луганщині

Фейсбук Тетяни Погукай

Вибух на Луганщині

Вибух на Луганщині

Фейсбук Тетяни Погукай

Вибух на Луганщині

Вибух на Луганщині

Фейсбук Тетяни Погукай

Вибух на Луганщині

Вибух на Луганщині

Фейсбук Тетяни Погукай

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні в Дрогобичі Львівської області обвалився 4-поверховий будинок - обвал стався через вибух побутового газу.

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Місце
Україна Луганськ
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