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На Луганщині чиновник вимагав у ветерана АТО хабар за інвалідність

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Розслідування
3,4 т.
На Луганщині чиновник вимагав у ветерана АТО хабар за інвалідність

Чиновник вимагав у ветерана АТО хабар.

Чиновник з Міністерства у справах ветеранів України вимагав гроші від ветерана АТО за вирішення питання про встановлення групи інвалідності з отриманням одноразової допомоги.

Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, посадова особа відділу міністерства в Луганській області для отримання хабара залучила посередника.

"Винагорода" учасникам корупційної схеми складалася з двох частин: неправомірної вигоди в розмірі 4,5 тисячі доларів США та близько 240 тисяч гривень – 50% від виплати, які потерпілий мав віддати після її отримання. Залученого посередника затримали під час отримання частини неправомірної вигоди в сумі 3,5 тисяч доларів", – йдеться в повідомленні.

Затримання на хабарі

Затримання на хабарі ОПУ

На даний момент затриманим повідомлено про підозру. Посереднику з урахуванням стану здоров'я обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу співробітнику відділу в Луганській області Міністерства у справах ветеранів України.

Затримання на хабарі

Затримання на хабарі ОПУ

Затримання посередника на хабарі

Затримання посередника на хабарі ОПУ

правоохоронці

правоохоронці ОПУ

гроші

гроші ОПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були затримані слідчий Державного бюро розслідувань, оперуповноважений поліції і їх спільник за фактом вимагання та отримання хабара.

УкраїнаЛуганськкорупціяОфіс генерального прокурора УкраїниМіністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб
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