СБУ в Полтавській області затримала українця, який намагався вивезти в Росію колекцію предметів старовини 19 століття через пункт пропуску в Сумській області.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав блогер Павло Верещагін. За його словами, це були дві ікони святої Богородиці і Господа Вседержителя, обрядовий металевий хрест і церковна Біблія старослов'янською мовою.

Колекція предметів старовини 19 століття

"Нещодавно відзначилися співробітники підрозділу по боротьбі з корупцією в митних органах і контрабандою відділу К СБУ Полтавської області, ліквідувавши черговий канал контрабанди культурних цінностей. На пункті пропуску з Росією "Юнаківка" Сумської області в українця вилучили колекцію предметів старовини 19 століття з двох ікон святої Богородиці і Господа Вседержителя, обрядового металевого хреста і церковної Біблії старослов'янською мовою", – повідомив він.

На сьогоднішній день проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження за класифікацією ч.1 ст.14, ч.1 ст.201 КК України. Вилучені предмети направлено для проведення експертизи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники 4 управління ГУ БКОЗ СБУ, яке спеціалізується на боротьбі з корупцією в митних органах і контрабандою, конфіскували 800 коробок тютюнових виробів марок "Pull" і "Marshall".

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