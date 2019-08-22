На кону - мільйони: як і за що воюють піщані браконьєри у Києві

Переломом щелепи у двох місцях зі зміщенням закінчилася для журналіста "Всесвітнього броварського телебачення" Дмитра Водолазського спроба розібратися з випадками незаконного видобутку піску у Києві. Під час пікету одного з об’єктів, де, за даними громадських активістів, здійснюється така діяльність, журналіста і учасників пікету, що протестували проти подібного "бізнесу", жорстоко побили невідомі у балаклавах.

Хто і за що розправився з людьми, а також як окремі "дільці" примудряються завдавати державі багатомільйонних збитків під самим носом у правоохоронних органів та під пресом кількох кримінальних справ – читайте далі.

Це сталося 10 серпня. Активісти ряду громадських організацій, які давно і послідовно намагаються боротися з незаконним видобутком піску в Києві, вийшли пікетувати об’єкт, розташований по вул. Електриків, 6-8. Тут, на території, яку кілька років поспіль орендувало ПАТ "Судноплавна компанія "Укррічфлот", за даними активістів, відвантажує незаконно видобутий пісок підприємство, що входить у групу компаній "Позитив".

Пікет на Електриків, 6-8

Ніхто навіть уявити не міг, чим закінчиться для десятка активістів спроба цього пікету. Близько 19.30 до місця його проведення, за словами очевидців, під’їхали близько 10 автомобілів. З них вискочили кремезні молодики у балаклавах – і почали бити всіх присутніх. Найбільше дісталося журналістові і одному з активістів: одному зламали щелепу, інший отримав струс мозку. Обох було госпіталізовано. Як стверджують учасники акції, за побиттям стоять "тітушки" Сергія Лішого, з ГФ "Лівий Берег".

Чим же викликана така жорстокість? Щоб це зрозуміти, треба повернутися трошки назад у часі.

Вигідний контракт

Ще на початку цього року мала відбутися презентація частини збудованої Великої Окружної дороги на Оболоні, нової транспортної розв’язки, яку вже більше року будують на перехресті проспекту Рокосовського і вулиці Богатирської. Генпідрядник об’єкту – ТОВ "Еко-Буд-Трейд", яке вже відзначилося на замороженому "будівництві" Подільсько-Воскресенського мосту, - виграло тендер на проведення робіт на суму 325 млн грн. Але після визначення переможця додатковими угодами загальний кошторис було збільшено до 1 млрд 250 млн грн.

Наразі, як нещодавно звітувало КП "Будівництво дорожно-транспортних споруд міста Києва", на місці робіт вже збудовано шляхопровід через вулицю Богатирську, залізницю та підземний пішохідний перехід.

Втім, якщо приїхати на місце будівництва, нічого цього ви не побачите. Там, де на папері вже завершуються будівельні роботи, в реальності ніхто не працює.

Замість активного будівництва, на об'єкті гуляє вітер та лежать гори піску. Весь цей пісок на місце горе-будівництва завозився групою компаній "Позитив". Вона є головним постачальником піску для всіх масштабних проектів, до реалізації яких було залучено "Еко-Буд-Трейд".

Кінцевими бенефіціарами "Позитиву" є громадянин Німеччини В’ячеслав Еберле і колишній співробітник ГПУ часів генпрокурора Святослава Піскуна Валерій Шевчик. Проти компанії вже порушено ряд проваджень, у тому числі – кримінальних. Близько півтора року тому карне провадження заведене і в НАБУ. Окрім того, спецдозвіл на видобуток піску зупинений.

Будівництво розв’язки на Богатирській Facebook Сергія Бригадира

Однак це не завадило компаніям групи "Позитив" заробляти на нелегальному піску, походження, якість та кількість якого викликає у правоохоронців великі сумніви. Особливі питання у правоохоронців викликає раптове збільшення вартості піску, що поставляється на розв’язку.

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З Вишгорода – на Поділ

Аби зробити і без того надвигідну угоду ще більш вигідною, "Позитиву" потрібні були точки вивантаження і продажу піску у безпосередній близькості до майбутньої розв’язки. І вони таку точку знайшли – здійснивши самозахоплення міського пляжу, що перебуває у комунальній власності, у місті Вишгород. Впродовж довгого часу саме з Вишгороду та з cелища Погреби "Позитив" возив пісок на об’єкт.

Будівництво розв’язки на Богатирській Facebook Сергія Бригадира

Місцеві правоохоронці довгий час дивним чином "не помічали", що відбувається. Аж поки на це не звернули увагу слідчі генеральної прокуратури. У рамках кримінальної справи на ділянку разом з піском, обладнанням та плавзасобами, які на ній були, судом було накладено арешт.

Арешт діє, але "арештовані" плавзасоби продовжують возити пісок. Тільки вже на інший майданчик – з Вишгорода "Позитив" вимушений був піти, частково – через кримінальну справу, частково – через те, що місцеві активісти фізично блокували підприємству можливість продовжувати роботу.

Будівництво розв’язки на Богатирській Facebook Сергія Бригадира

Після втрати майданчика у Вишгороді "Позитив" змушений був шукати іншу точку. І знайшов – у Києві. Ділянку на Електриків, 6-8 вони орендували у "Укртрансфлоту". Цікавий нюанс: ця територія дійсно раніше перебувала в оренді "Укртрансфлоту", але впродовж останніх двох років компанія не платить за цю землю і навіть не подає форму звітності, що вона перебуває у них у користуванні. Однак підписати угоду про оренду такі "дрібниці" жодній зі сторін не завадили.

Як стало можливим використання арештованих плавзасобів, які мали би залишатися на арештованій ділянці у Вишгороді – чергове питання до правоохоронних органів.

Протистояння з активістами

Громадські активісти, які боролися з протиправною діяльністю "Позитива" ще у Вишгороді, намагалися зупинити її і за новою адресою. Зокрема, не одноразово – і безрезультатно - викликали поліцію з проханням зупинити нелегальний видобуток піску.

Як згадує постраждалий журналіст, до сутички з "тітушками" активісти розповідали йому: їм неодноразово погрожували. Тож навіть 10 серпня, коли відбулося побоїще на Електриків, вони зверталися до поліції з заявами про погрози. Однак захиститися від "тітушок" їм це аж ніяк не допомогло.

Як не допомогли активістам, яких нещадно били, і працівники ДСО, з якими "Позитив" уклав угоду на охорону ділянки і на очах яких всі ці події відбувалися. Більше того: саме вони, за спогадами очевидців бійки, відкрили ворота і впустили на територію "тітушок", коли ті вже покалічили людей.

Після побиття "тітушками" журналіста і одного з активістів було госпіталізовано

До речі, за наявною у активістів інформацією, до побиття людей під об’єктом на Електриків, 6-8, може бути причетний Сергій Лещенко, племінник екс-начальника столичної міліції Терещука і керівник громадського об’єднання "Лівий Берег". Подейкують, що окрім угоди з ДСО, у "Позитиві" заручилися ще й підтримкою цієї організації – ймовірно, саме для виконання подібних "делікатних" доручень, які не може виконати державна структура.

Новини Під Києвом виявили незаконний пункт видобутку піску

Президент Української Асоціації видобувачів піску Вадим Пєлих переконаний:

"Все це викликано виключно бажанням зберегти контракт на поставку піску на будівництво розв’язки на Богатирській. Нічим іншим. Бо йдеться про величезні суми. В інтересах нашої Асоціації – аби всі видобувачі піску працювали у легальному полі. Це наша єдина задача. Бо компаніям, які працюють нелегально, пісок обходиться дешевше – і вони можуть продавати його по нижчій ціні. А легальні видобувачі змушені під них підлаштовуватися – і часом працюють собі на збиток. Я вже не кажу про те, що піщані браконьєри завдають збитків державі. Мова йде про сотні недоотриманих держбюджетом мільйонів гривень на рік", - пояснив OBOZREVATEL Пєлих.

Але державі, схоже, ці мільйони зовсім непотрібні. Інакше пояснити млявість, з якою правоохоронні структури розслідують згадані кримінальні провадження проти "Позитиву" і той факт, що вони досі закривають очі на те, що його власники продовжують заробляти на незаконному видобутку піску грубі гроші, ніяк не виходить.

Поки якісь спроби зупинити незаконний видобуток піску здійснюють тільки небайдужі громадяни. А відтак - дуже ймовірно, що люди, котрі постраждали 10 серпня через намагання самотужки справитися з піщаною мафією – далеко не останні жертви свавілля піщаних браконьєрів.

P.S. У четвер, 15 серпня, коли готувався даний матеріал, на цій же точці, тими ж "невідомими особами в балаклавах" знову побиті двоє активістів. Подільский райвідділок поліції знову вдає, що все нормально: "Пишіть заяву. Будемо шукати". Але ось збіг: наступної ночі у Голосіївському районі столиці відбулася перестрілка представників "Лівого Берега" та Муніципальної варти. За даними ЗМІ, постраждало близько 10 осіб, частина з них госпіталізована з вогнепальними пораненнями.

Все це - наслідок бездіяльності правоохоронців, які мали зупинити "тітушок" раніше, ще на Електриків. Натомість ми ще раз переконуємося, що безкарність породжує нові злочини.

То скільки ще крові має пролитися, щоб правоохоронці почали працювати?!

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