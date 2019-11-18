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18 листопада • оновлено в 09:38
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"На коліна!" Матір убитої в Криму дівчинки образили на похоронах

4.4т
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У Криму на похоронах померлої від рук вітчима п'ятирічної Даші Пилипенко присутні закликали її матір просити вибачення в дитини.

Водночас вони вимагали від неї встати на коліна перед труною. Про це повідомляє "Комсомольская правда" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

З дівчинкою попрощалися у неділю, 17 листопада. Перед похованням провели заупокійну церковну службу.

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У Криму поховали п'ятирічну Дашу Пилипенко, яку вбив вітчим

У Криму поховали п'ятирічну Дашу Пилипенко, яку вбив вітчим

Комсомольська правда

Провести в останню путь жорстоко вбиту дитину прийшли декілька сотень людей. До того ж, багато хто з них були вкрай негативно налаштовані щодо матері дівчинки. Причиною цьому стало те, що поки вітчим всіляко знущався, а потім і вбив маленьку Дашу, жінка увесь цей час була на заробітках у Китаї.

"На коліна!" Матір убитої в Криму дівчинки образили на похоронах

Комсомольська правда

"Мати-зозуля, встань на коліна перед труною, проси вибачення у доньки", – зажадали люди.

Похорон Даші Пилипенко в Криму

Похорон Даші Пилипенко в Криму

Комсомольська правда

Зазначається, що на похорон також прибули співробітники правоохоронних органів – аби запобігти заворушенням. І після поховання родичі дівчинки покинули цвинтар теж під охороною поліції.

Похорон Даші Пилипенко в Криму

Похорон Даші Пилипенко в Криму

Комсомольська правда

Похорон Даші Пилипенко в Криму

Похорон Даші Пилипенко в Криму

Комсомольська правда

Похорон Даші Пилипенко в Криму

Похорон Даші Пилипенко в Криму

Комсомольська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В анексованому Криму в селі Кропоткіне Раздольнеского району зникла п'ятирічна Даша Пилипенко. Про це стало відомо 13 листопада. До пошуків залучили майже 300 волонтерів і вертоліт.

  • Незабаром у поліції повідомили, що зниклу дівчинку знайшли мертвою. До смерті дитини причетний вітчим. У підсумку допиту чоловік зізнався у вбивстві.

  • Пізніше стало відомо, що вітчим раніше зниклої в окупованому Росією Криму п'ятирічної Даші Пилипенко, яку він убив і закопав нподалік від будинку, постійно бив її.

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Автор
Діна Баронова Діна Баронова
Тема
Кримінал
Місце
Україна
Теги
кримінал вбивство розслідування Новини Криму похорон
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Хо Хол
Хо Хол
отчим АТОшник, так что ничего страшного, подумаешь мелочь, он герой, ему можно
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Хо Хол, походу д.бил-г.внометатель ты, ущербный, этот отчим из твоей стаи конченых убл.дков
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Nemo Александр
Nemo Александр
Хо Хол, семья переехала в село Кропоткино Роздольнеського района Крыма с российского Иваново.
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