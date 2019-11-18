"На коліна!" Матір убитої в Криму дівчинки образили на похоронах

У Криму на похоронах померлої від рук вітчима п'ятирічної Даші Пилипенко присутні закликали її матір просити вибачення в дитини.

Водночас вони вимагали від неї встати на коліна перед труною. Про це повідомляє "Комсомольская правда" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

З дівчинкою попрощалися у неділю, 17 листопада. Перед похованням провели заупокійну церковну службу.

У Криму поховали п'ятирічну Дашу Пилипенко, яку вбив вітчим Комсомольська правда

Провести в останню путь жорстоко вбиту дитину прийшли декілька сотень людей. До того ж, багато хто з них були вкрай негативно налаштовані щодо матері дівчинки. Причиною цьому стало те, що поки вітчим всіляко знущався, а потім і вбив маленьку Дашу, жінка увесь цей час була на заробітках у Китаї.

Комсомольська правда

"Мати-зозуля, встань на коліна перед труною, проси вибачення у доньки", – зажадали люди.

Похорон Даші Пилипенко в Криму Комсомольська правда

Зазначається, що на похорон також прибули співробітники правоохоронних органів – аби запобігти заворушенням. І після поховання родичі дівчинки покинули цвинтар теж під охороною поліції.

Похорон Даші Пилипенко в Криму Комсомольська правда

Похорон Даші Пилипенко в Криму Комсомольська правда

Похорон Даші Пилипенко в Криму Комсомольська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В анексованому Криму в селі Кропоткіне Раздольнеского району зникла п'ятирічна Даша Пилипенко. Про це стало відомо 13 листопада. До пошуків залучили майже 300 волонтерів і вертоліт.

Незабаром у поліції повідомили, що зниклу дівчинку знайшли мертвою. До смерті дитини причетний вітчим. У підсумку допиту чоловік зізнався у вбивстві.

Пізніше стало відомо, що вітчим раніше зниклої в окупованому Росією Криму п'ятирічної Даші Пилипенко, яку він убив і закопав нподалік від будинку, постійно бив її.

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