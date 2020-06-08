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8 червня • оновлено в 22:23
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На кладовищі в Харкові "священик" посеред дня розкопав могилу. Відео затримання

8.9т
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На кладовищі в Харкові затримали чоловіка, який розкопував одну з могил лопатою.

Відповідні відео, зняті очевидцем, опублікував Telegram-канал netipichnyi_kharkov 8 червня (щоб подивитися ролики, поскрольте новину вниз).

Чоловік розкопував могилу на кладовищі в Харкові

Чоловік розкопував могилу на кладовищі в Харкові

Скріншот

Зазначається, що інцидент стався посеред дня, а поліцейські, які приїхали на виклик, смогли "скрутити" чоловіка лише зі сторонньою допомогою. Порушник назвав себе священиком.

Як видно на відео, чоловік, розкопуючи поховання, високо підкидав землю, викрикував прокляття та дивні гасла.

На кладовищі в Харкові "священик" посеред дня розкопав могилу. Відео затримання

Скріншот

"Зеленський зрадник, Путін зрадник! Знущаються над народами слов'янськими!.. Слава Україні, героям слава! Слава Росії, великій Росії!" – кричав він.

Затримання чоловіка

Затримання чоловіка

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Рівному 70-річна пенсіонерка намагалася пробратися на закрите через карантин кладовище через паркан, але застрягла і кричала про допомогу. Жінку врятували.

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Автор
Дарина Дурова
Місце
Україна Харків
Теги
видео затримання кладовище
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