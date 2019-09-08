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9 вересня • оновлено в 11:10
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/ Розслідування

На Кіпрі загинула дитина з України: деталі трагедії

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У суботу, 7 вересня, в одному з містечок Кіпру потонув трирічний хлопчик із України.

Про це повідомила пресслужба посольства Росії в Республіці Кіпр.

"Російські дипломати звернулися до влади Кіпру за інформацією про громадянство дитини. В результаті з'ясувалося, що загиблий хлопчик був громадянином України", — уточнили у відомстві.

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Нещасний випадок трапився 7 вересня приблизно о 17:45 у селі Аргака (округ Пафос) поблизу містечка Поліс Хрисохус.

Хлопчика без свідомості в басейні біля будинку виявив батько. Він витягнув сина з води і викликав швидку допомогу. Прибулі лікарі надали потерпілому першу допомогу. Тоді у нього ще відчувався пульс, але він так і не приходив до тями. Не дивлячись на всі зусилля медиків, дитина померла дорогою в лікарню.

Дитина втопилася у басейні

Дитина втопилася у басейні

Інтернет

Зазначимо, що дані про стать і громадянство потонулої дитини в різних джерелах відрізнялися. Спершу стверджувалося, що вона була з Росії.

Відомо, що на Кіпр трирічний хлопчик прибув разом зі своїми батьками. Члени його сім'ї були постійними резидентами країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові 10 серпня однорічний хлопчик, залишений без нагляду, потонув у ванній. За даними поліції, батько дитини, набравши повну ванну води, повів сина купатися і залишив його без нагляду на декілька хвилин. Коли чоловік повернувся в кімнату, то виявив дитину під водою. Медики, які прибули за викликом, лише констатували смерть малюка.

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Кіпр
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