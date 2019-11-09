На Київщині жінка найняла кілера для коханки чоловіка: фото 18+

Жителька Київської області найняла кілера, який повинен був убити коханку її чоловіка.

Як повідомив Інформатор із посиланням на пресслужбу Нацполіції України, життя суперниці вона оцінила в 10 тисяч доларів.

Повідомляється, що правоохоронці провели спецоперацію для запобігання замовному вбивству і затримали підозрювану.

Затримання підозрюваної Інформатор

Під час спецоперації жінка передала виконавцю аванс у розмірі 4 тис дол, а поліція в свою чергу інсценувала вбивство. Правоохоронці відправили замовниці фотографію з нібито вбитою жертвою, а вона приїхала в обумовлене місце, щоб віддати решту суми. Там її затримала поліція.

Жінка підозрюється у злочині за ч. 1 ст. 14 і п. 11 ч. 2 ст. 115 (готування до вчинення умисного вбивства на замовлення) КК України. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення.

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Харкові 25 жовтня сталася стрілянина біля супермаркету "Восторг", на вулиці Клочківській.

У результаті інциденту загинула одна людина. Пізніше сам нападник підірвав себе за допомогою гранати. При ньому були документи на ім'я Олексія Титова. Виявилося, що кілер жив в окупованій Горлівці.

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