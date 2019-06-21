На Івано-Франківщині блискавка на місці вбила трьох: деталі трагедії

В Івано-Франківській області, в селі Беньківці Рогатинського району, трапилася страшна трагедія.

Інцидент стався 21 червня близько 19:10. Так, там на зупинці громадського транспорту в результаті попадання блискавки троє людей загинули, повідомляють власні джерела OBOZREVATEL.

Також стало відомо, що одна жінка отримала тілесні ушкодження. Її відразу ж відвезли в лікарню.

Блискавка ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Рівненській області блискавка вдарила у будинок, де проживав патрульний поліцейський. У результаті пожежі будівля вигоріла вщент.

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