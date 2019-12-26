На Хмельниччині СБУшник на швидкості збив двох пішоходів: фото смертельної ДТП

Оперуповноважений Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області в середу, 25 грудня, перебуваючи за кермом службового автомобіля марки "Daewoo Lanos", збив на смерть двох пішоходів.

Чоловік і жінка переходили дорогу в недозволеному місці. Від отриманих травм вони померли на місці ДТП. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Аварія трапилася близько 20:00. Слідством встановлено, що автомобіль рухався з перевищенням швидкості.

На Хмельниччині СБУшник збив на смерть пішоходів Пресслужба ДБР

У разі доведення провини оперуповноваженому загрожує термін від п'яти до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

На Хмельниччині СБУшник збив на смерть пішоходів Пресслужба ДБР

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Київській області колишній чиновник Служби безпеки України в стані алкогольного сп'яніння влаштував ДТП.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!