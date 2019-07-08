На Херсонщині трапилося жахливе вбивство: загинула мати з маленькими дітьми

В одному з будинків міста Скадовськ (Херсонська область) виявили тіла жінки та двох її дітей.

Як інформує пресслужба обласної поліції, трупи знайшов колишній чоловік загиблої. Відомо, що двом хлопчикам було 9 і 7 років.

Правоохоронці повідомили, що провели огляд місця події і розслідують причини інциденту.

"В "Єдиний центр 102" поліції Херсонщини звернувся житель міста Гола Пристань. Чоловік розповів, що приїхав у Скадовськ додому до колишньої дружини, де виявив тіла жінки і двох синів", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці внесли відомості про цей факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.п. 1,2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство".

Ілюстрація. Поліція Експрес

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 3 липня в одній із квартир поліцейські виявили тіла літньої подружньої пари.

Жителі під'їзду повідомили, що відчули неприємний запах. Пізніше з'ясувалося, що трупи пролежали в будинку деякий час і вже почали розкладатися.

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