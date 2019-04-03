На Херсонщині розстріляли автомобілі "Азова": подробиці

У Херсонській області біля сільгосппідприємства в селі Чонгар Генічеського району з вогнепальної зброї розстріляли автомобілі.
Про це інформує прес-служба обласної поліції. Відзначається, що в результаті обстрілу ніхто не постраждав.
Місцевий портал "Новый визит" повідомляє, що інцидент трапився з трьома автомобілями охоронного агентства "Азов", яке охороняє приватне аграрне підприємство "Чонгар", що належить екс-голові Генічеської РДА Сейтумеру Німетуллаєву.
Вогонь нібито відкрили представники громадських формувань "Аскер" і батальйону "Айдар" з автомата.
vizit.ks.ua
vizit.ks.ua
vizit.ks.ua
У прес-службі поліції також пишуть, що подія відбулася "за участю представників двох сторін конфліктної ситуації, що склалася довкола одного із сільгосппідприємств у районі".
Правоохоронці уточнюють, що попередня правова кваліфікація інциденту – ч.4 ст.296 КК ("Хуліганство").
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Миколаєві через конфлікт у черзі в ресторані швидкого харчування McDonald's трапилася стрілянина, постраждала одна людина.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".