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На Херсонщині розстріляли автомобілі "Азова": подробиці

5.8тЧитати матеріал російською

У Херсонській області біля сільгосппідприємства в селі Чонгар Генічеського району з вогнепальної зброї розстріляли автомобілі.

Про це інформує прес-служба обласної поліції. Відзначається, що в результаті обстрілу ніхто не постраждав.

Місцевий портал "Новый визит" повідомляє, що інцидент трапився з трьома автомобілями охоронного агентства "Азов", яке охороняє приватне аграрне підприємство "Чонгар", що належить екс-голові Генічеської РДА Сейтумеру Німетуллаєву.

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На Херсонщині розстріляли автомобілі "Азова": подробиці

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На Херсонщині розстріляли автомобілі "Азова": подробиці

vizit.ks.ua

На Херсонщині розстріляли автомобілі "Азова": подробиці

vizit.ks.ua

У прес-службі поліції також пишуть, що подія відбулася "за участю представників двох сторін конфліктної ситуації, що склалася довкола одного із сільгосппідприємств у районі".

Правоохоронці уточнюють, що попередня правова кваліфікація інциденту – ч.4 ст.296 КК ("Хуліганство").

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Миколаєві через конфлікт у черзі в ресторані швидкого харчування McDonald's трапилася стрілянина, постраждала одна людина.

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаХерсон
Теги
стрілянина"Азов"Національна поліція Українифотографии
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Пауки в банке.
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
мыздобулы понадусер.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"Огонь якобы открыли представители общественных формирований "Аскер" и батальона "Айдар" из автомата",,, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ... ИЗ АВТОМАТА .. "славаукрайини".
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