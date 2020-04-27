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27 квітня • оновлено в 16:50
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На Харківщині зникла 6-річна дівчинка: до пошуків залучили Нацгвардію і вертольоти. Фото й прикмети дитини

3.3т
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У Золочівському районі Харківської області організували спецоперацію з пошуку 6-річної Мілени Шевєльової, яка 26 квітня зникла в селі Соснівка.

Як повідомили у пресслужбі ГУ НП області, дівчинка вийшла з дому бабусі, до якої приїхала в гості, о 18:00 в неділю й досі її ніхто не бачив. У мережі опублікували знімки зниклої дитини (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що до пошукової операції залучили Національну гвардію і підняли в небо вертольоти.

Зникла Мілена Шевельова

Зникла Мілена Шевельова

Прикмети зниклої дитини:

  • на вигляд 6-7 років;

  • зріст 130 см, худорлявої статури;

  • коротке світле волосся;

  • зелено-карі очі, носить окуляри.

Мілена була вдягнена у куртку бузково-рожевого кольору з капюшоном, чорні кросівки "Nike" з рожевими вставками, чорні спортивні штани.

Зникла Мілена Шевельова

Зникла Мілена Шевельова

Facebook/Харків Time

"На розшук дитини по тривозі піднято особовий склад Золочівського відділення та найближчих територіальних підрозділів поліції. До пошукових заходів також приєдналися курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ та військовослужбовці Нацгвардії України. Пошукова операція проводиться із залученням водолазів та сил авіації", – повідомляють правоохоронці.

Пошукова операція

Пошукова операція

Всіх, хто знає або здогадується, де може перебувати дитина, має якусь інформацію про неї, просять повідомити за телефонами: (05764) 5-14-33, (063) 830-47-68, (05764) 5-16- 63, 102 або іншими доступними способами.

Зникла Мілена Шевельова

Зникла Мілена Шевельова

Facebook/Харків Time

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Дніпропетровщині поліція розшукувала 15-річну Катерину Ніколаєву і 16-річного Євгена Касінського. Діти навчаються в одній школі.

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Автор
Марина Ліснічук
Місце
Україна Харків
Теги
зникла людина дитина Національна поліція України Національна гвардія
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