На Харківщині знайдено величезний схрон боєприпасів і вибухівки. Фото

У місті Люботин на Харківщині поліцейські виявили схрон із великою кількістю боєприпасів і вибухових речовин.

На сайті Національної поліції повідомляється, що правоохоронці отримали інформацію про зберігання зброї в одному з районів Харківської області та встановили, що схрон знаходиться в гаражі в Люботині.

Протягом 28 і 29 серпня поліцейські із залученням вибухотехнічної служби проводили санкціонований обшук, під час якого виявили багато боєприпасів.

Зокрема, в підвальному приміщенні гаража вилучили 472 корпуси ручних гранат різного типу, 480 запалів типу "УЗРГМ", 668 гранатометних пострілів різного типу, 121 пусковий ракетний двигун, 49 реактивних протитанкових гранат різного типу, 66 ручних димових гранат. Також вилучено 20 сигнальних, освітлювальних, мінометних і протипіхотних мін, постріл з осколково-фугасного снаряду.

Зброя зберігалася в гаражі. npu.gov.ua

Крім того, серед вилученого – 55 ящиків із патронами різного калібру, а це майже 62 000 патронів, а також 20 тротилових шашок загальною вагою 5 кг.

Також знайдено 7 кг пластиду, 1,5 кг іншої вибухової речовини, вибухові пристрої, інші боєприпаси й допоміжні військові засоби.

Походження вилучених боєприпасів і коло осіб, причетних до організації незаконного зберігання, встановлюється.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 1 ст. 263 КК (носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу). Покарання за цією статтею – позбавлення волі від двох до семи років.

Розпочато кримінальне провадження. npu.gov.ua

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