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25 лютого • оновлено в 19:28
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Могли телефонувати "з банку": на Харківщині шахраї підміняли номери

1.6т
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У Харківській області викрили двох братів, які незаконно створювали та адміністрували сервіси для здійснення дзвінків із підміною мобільних номерів.

Про це у вівторок, 25 лютого, повідомляє пресслужба кіберполіції України. Для таких дій чоловіки створили більше 15 сервісів (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Працівники кіберполіції в Харківській області спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури викрили 35-річного та 31-річного жителів Харківської області в шахрайстві", – йдеться у повідомленні.

На Харківщині шахраї підміняли номери

На Харківщині шахраї підміняли номери

Пресслужба кіберполіції України

Зазначену послугу використовували в своїх цілях шахраї, зокрема для дзвінків, які відображаються як реальні номери телефонів банківських і кредитних установ. Крім того, встановлено, що зловмисники за надання цієї послуги отримували передоплату і не надавали її. Для отримання оплати фігуранти використовували криптовалюту й електронні платіжні системи зарубіжних країн.

На Харківщині шахраї підміняли номери

На Харківщині шахраї підміняли номери

Пресслужба кіберполіції України

Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання фігурантів. За результатами вилучено мобільні телефони, сім-карти зарубіжних країн, флеш-накопичувач, комп'ютерну техніку та банківські картки. Вирішується питання про оголошення підозри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві двоє підозрюваних, які перебували в СІЗО, шахрайським шляхом по телефону виманили у пенсіонерки 69 тисяч гривень.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Теги
кіберполіція шахраї
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