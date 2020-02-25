Могли телефонувати "з банку": на Харківщині шахраї підміняли номери

У Харківській області викрили двох братів, які незаконно створювали та адміністрували сервіси для здійснення дзвінків із підміною мобільних номерів.

Про це у вівторок, 25 лютого, повідомляє пресслужба кіберполіції України. Для таких дій чоловіки створили більше 15 сервісів (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Працівники кіберполіції в Харківській області спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури викрили 35-річного та 31-річного жителів Харківської області в шахрайстві", – йдеться у повідомленні.

На Харківщині шахраї підміняли номери Пресслужба кіберполіції України

Зазначену послугу використовували в своїх цілях шахраї, зокрема для дзвінків, які відображаються як реальні номери телефонів банківських і кредитних установ. Крім того, встановлено, що зловмисники за надання цієї послуги отримували передоплату і не надавали її. Для отримання оплати фігуранти використовували криптовалюту й електронні платіжні системи зарубіжних країн.

На Харківщині шахраї підміняли номери Пресслужба кіберполіції України

Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання фігурантів. За результатами вилучено мобільні телефони, сім-карти зарубіжних країн, флеш-накопичувач, комп'ютерну техніку та банківські картки. Вирішується питання про оголошення підозри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві двоє підозрюваних, які перебували в СІЗО, шахрайським шляхом по телефону виманили у пенсіонерки 69 тисяч гривень.

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