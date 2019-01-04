На Харківщині повісився п'ятикласник: подробиці трагедії

У селі Олександрівське Кегичівського району Харківської області повісився 10-річний хлопчик, який навчався у п'ятому класі школи сусіднього села.
Тіло дитини виявили в господарській будівлі за місцем проживання. Повідомлення про це правоохоронцям надійшло 2 січня приблизно о 18:00, повідомляє прес-служба Національної поліції України в Харківській області.
На місце трагедії виїжджали керівництво та слідчо-оперативна група. Поліцейські опитали свідків й оглянули місце події.
Тіло загиблого без видимих ознак насильницької смерті направлене для проведення судово-медичної експертизи.
Суїцид
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Напередодні події конфліктів у сім'ї і з однолітками не було. Сім'я загиблого на обліку поліції не перебуває, є благополучною, виховує ще чотирьох дітей.
Слідчі Кегичівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за пунктом 2 частини 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство". Працівники поліції з'ясовують усі обставини трагедії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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