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На Харківщині повісився п'ятикласник: подробиці трагедії

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У селі Олександрівське Кегичівського району Харківської області повісився 10-річний хлопчик, який навчався у п'ятому класі школи сусіднього села.

Тіло дитини виявили в господарській будівлі за місцем проживання. Повідомлення про це правоохоронцям надійшло 2 січня приблизно о 18:00, повідомляє прес-служба Національної поліції України в Харківській області.

На місце трагедії виїжджали керівництво та слідчо-оперативна група. Поліцейські опитали свідків й оглянули місце події.

Тіло загиблого без видимих ознак насильницької смерті направлене для проведення судово-медичної експертизи.

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Напередодні події конфліктів у сім'ї і з однолітками не було. Сім'я загиблого на обліку поліції не перебуває, є благополучною, виховує ще чотирьох дітей.

Слідчі Кегичівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за пунктом 2 частини 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство". Працівники поліції з'ясовують усі обставини трагедії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаХарків
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