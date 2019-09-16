У Сахновщинському районі Харківської області правоохоронці запідозрили місцевого жителя в неодноразових зґвалтуваннях 13-річної зведеної сестри.

Ще 6 вересня до поліції звернулася жінка, 1977 року народження, та розповіла, що її старший син намагався вчинити наругу над родичкою, повідомили NewsRoom джерела в правоохоронних органах.

З'ясувалося, що молодик змусив дівчинку задовольняти свою статеву пристрасть неприродним способом ще три роки тому. Взимку він зґвалтував сестру, а потім змушував неодноразово вступати з ним в інтимний контакт.

На Харківщині дівчинку три роки ґвалтував старший брат. Ілюстрація

Востаннє це помітила їхня матір.

Слідчі порушили кримінальне провадження за статтею 152 КК України (зґвалтування малолітньої). Фігуранту вручили підозру, буде вирішуватися питання про обрання йому запобіжного заходу.

У разі, якщо його провину доведуть, хлопцю загрожує 15 років за ґратами.

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А пізніше в Харківській області вітчим зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки. Він підстеріг дівчинку біля будинку, затягнув у кущі і заклеїв жертві рот скотчем.

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