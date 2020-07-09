На Харківщині чоловік проривався через кордон з РФ: Держприкордонслужба показала кумедне відео

На Харківщині затримали чоловіка при спробі перетнути українсько-російський кордон. Держприкордонслужба України

У Харківській області вночі 9 червня чоловік спробував подолати прикордонні інженерні загородження, щоб потрапити на територію РФ.

Про це повідомив сайт Держприкордонслужби України. Там же опублікували відео спроби порушення українсько-російського кордону.

Порушник прямував з боку українського населеного пункту Гоптівка в напрямку російської Нехотєєвки. Біля лінії інженерних загороджень він з'явився після півночі.

Прикордонники відділу "Дергачі" зафіксували "непроханого гостя" за допомогою стаціонарних тепловізійних камер, якими обладнали цю ділянку.

Порушника затримали після подолання загороджувального паркану. За спробу незаконного перетину державного кордону на нього склали протокол адміністративного правопорушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на пункті пропуску "Шегині" у Львівській області двоє українців перелізли через паркан під час брифінгу керівництва Державної прикордонної служби. Їх оштрафували.