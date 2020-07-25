На Говерлі сталася НП з групою туристів із дітьми: людей евакуювали рятувальники

У Закарпатській області 25 липня з туристичного маршруту на Говерлі довелося евакуювати групу відпочивальників, серед яких шестеро дітей.

Як повідомило місцеве управління ДСНС на сторінці у Facebook, 13 особам знадобилася допомога, оскільки вони потрапили під сильну зливу.

Відомо, що шестеро дітей у віці від півтора до 12 років, а також двоє жінок мають евакуювати всюдиходом "Богун" до с. Лазещина. З ними рятувальна група зустрілася о 16:45.

Решта членів групи в супроводі рятувальників продовжать спуск до населеного пункту пішки.

Всього до місця НП було направлено четверо рятувальників і дві одиниці техніки гірського пошуково-рятувального відділення с. Лазещина.

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Facebook / Управління ДСНС України в Закарпатській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Мексиці ведмідь підібрався до туристок і налякав їх, коли ті робили селфі.