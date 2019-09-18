На Донбасі ЗСУ потрапили під шквал вогню терористів

З початку поточної доби, 18 вересня терористи на Донбасі три рази порушували режим тиші, обстрілюючи позиції ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС, відзначаючи, що бойовики вели прицільний обстріл позицій українських захисників.

Обстріли велися біля населеного пункту Майське. Біля Доломітного терористи застосовували ручні протитанкові і автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

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"У районі Кримського окупанти порушили режим тиші з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Прицільний обстріл ворог здійснював у напрямку від смт Донецький. Також ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів по захисникам в н.п. Березове і Докучаєвська", – відзначили в штабі .

З початку доби убитих і поранених серед ЗСУ немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один військовослужбовець Збройних сил України загинув, двоє отримали поранення під час виконання бойового завдання на Донбасі 17 вересня.

Нагадаємо, командувач ООС Володимир Кравченко відзвітував про підготовчі заходи щодо відведення військ уздовж всієї лінії розмежування.

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