Терористів "ЛНР" озброїв Путін: на Донбасі знайшли бойові заряди російської армії

Поблизу ділянки розведення військ на Донбасі в районі смт Станиця Луганська виявили боєприпаси російського виробництва – термобаричний заряд ТБГ-7В.

Прокуратура Луганської області спільно із СБУ та оперативно-тактичним угрупованням "Північ" задокументували черговий факт поставки РФ озброєння підконтрольним їй терористам "ЛНР", повідомила 17 лютого пресслужба прокуратури.

Заряд до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7В був знайдений під час робіт із розмінування території. ТБГ-7В був вироблений у 2003 році.

Війна Росії проти України на Донбасі. Ілюстрація beztabu.net

Зазначений боєприпас не виготовляється в Україні, не перебуває на озброєнні ЗСУ і використовується виключно армією Росії.

За версією слідства, засоби ураження такого типу застосовуються представниками незаконних збройних формувань, контрольованих РФ і окупаційною адміністрацією Росії в Луганській області, для здійснення військової агресії проти Збройних сил України.

Виявлене російське озброєння на Донбасі lug.gp.gov.ua

Отримані речові докази долучені до матеріалів кримінального провадження за ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни), ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.

Їх також передадуть до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду з метою доведення причетності РФ у збройному конфлікті на території України.

Виявлене російське озброєння на Донбасі lug.gp.gov.ua

Виявлене російське озброєння на Донбасі lug.gp.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи на Донбасі 16 лютого дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Окупанти вели вогонь по українським військовослужбовцям із забороненого озброєння, однак обійшлося без жертв і постраждалих.

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