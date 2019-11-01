ДТП з зарізаним: у Маріуполі загадково вбили бізнесмена. Перші подробиці і фото

У Маріуполі Донецької області за загадкових обставин загинув підприємець. Чоловік їхав на автомобілі і потрапив у ДТП. При огляді тіла виявили ножові поранення.

Про подію OBOZREVATEL повідомили очевидці. Як стало відомо, НП трапилася ввечері 1 листопада.

За попередньою інформацією, убитим виявився власник італійського ресторану Parmesan. Загиблого звали Олександр Кузнєцов.

Очевидці розповіли, що помітили, як автомобіль їде, а потім врізається. Підбігли до машини, двері виявилися заблоковані. Викликали поліцію. Одразу ж приїхала швидка допомога і рятувальники, які відкрили дверцята. За інформацією очевидців, у чоловіка були ножові поранення.

Загадкова смерть у Маріуполі Фото: Тетяна Пустовойт

Надзвичайна подія трапилася на площі Перемоги на Лівому березі Маріуполя Донецької області.

Загадкова смерть у Маріуполі Фото: Тетяна Пустовойт

Загадкова смерть у Маріуполі Google. Maps

Загадкова смерть у Маріуполі Соцмережі

У поліції нашим журналістам підтвердили, що виявили тіло чоловіка, проте обставини смерті не уточнили.

Додамо, що за даними Єдиного держреєстру фізосіб та ФОП, одним із засновників ООО "Пармезан" (41210951) вказаний Кузнєцов Олександр Олександрович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернігівській області за загадкових обставин загинув 14-річний Денис Чаленко. Його знайшли мертвим на залізничних коліях.

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