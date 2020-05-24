На Донбасі зав'язалися інтенсивні бої: у терористів великі втрати

ЗСУ дали відсіч загарбникам і змусили їх припинити вогонь

Вони порушили режим тиші 11 разів, у тому числі – із забороненої Мінськими домовленостями зброї

За минулу добу російські терористи поранили одного українського воїна

За минулу добу, 23 травня, російські окупанти на Донбасі поранили одного українського захисника. Втім, за даними розвідки, Об'єднані сили дали відсіч загарбникам і у відповідь знищили чотирьох російських загарбників та щонайменше сімох поранили.

Про це повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook. Також уточнені дані з приводу втрат бойовиків оприлюднив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Втрати російсько-окупаційних військ 23.05.2020 року склали 11 осіб. З них: безповоротні (200) – 4 (1 – 3 омсбр, 1 – 11 омсп, 1 – 9 омсп, 1 – 6 омсп). Санітарні (300) – 7 (1 – 1 омсбр, 1 – 4 омсбр, 2 – 3 омсбр, 2 – 9 омсп, 1 – 6 омсп). Додатково нформація уточнюється. Вірте у воїнів! Вірте в ЗСУ!" – написав захисник.

Зазначається, що загалом збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Зокрема, противник обстріляв позиції української армії із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

"Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Після чого загарбники припинили свою активність", – повідомляється у зведенні.

Воїн ООС "112 Україна"

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснював обстріли на таких напрямках:

тричі – на околицях Кам’янки: зранку із використанням ручних протитанкових гранатометів, а пообіді та з настанням темряви – із артилерійських систем калібру 122 мм, використавши 32 артилерійських снаряди.

Біля Авдіївки та двічі поблизу Гнутового противник задіяв 120 мм міномети.

Неподалік Старогнатівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а поруч з Верхньоторецьким застосовували снайперську зброю.

Однак воїни ООС рішуче задіяли вогневі засоби, і на свої нахабні дії загарбники отримали гідну відповідь.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" терористи активізувалися на таких ділянках:

біля Майорська російські окупаційні війська випустили 20 мін 82-го та 120-го калібрів.

Неподалік населених пунктів Сизе та Кримське збройні формування Російської Федерації вели вогонь по наших позиціях зі 82 мм мінометів.

Але утримуючи оборону та зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свою діяльність.

Від початку поточної доби, 24 травня, російські збройні формування активності не проявляли, втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі в суботу, 23 травня, снайпер російсько-окупаційних військ поранив українського військовослужбовця.

Зі свого боку ЗСУ у той день знищили під Ясинуватою терориста-гранатоментника "ДНР" Артема Мерцалова із позивним "Сурик".

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