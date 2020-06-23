На Донбасі затримали 20-річного "студента"-терориста "ДНР". Фото

Контррозвідка СБУ затримала під час спроби перетнути лінію розмежування на КПВВ на Донбасі російського найманця – 20-річного жителя Донецька Сергія Любецького.

Хлопець – контрактник 4-го батальйону тероборони 1-го армійського корпусу ЗС РФ у "ДНР", а на територію України він, можливо, намагався пробратися під приводом вступу до ВНЗ. Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Перша "жертва" скасування ЗНО для жителів Донбасу? У перший же день відкриття пропуску з окупованої території до України 20-річний Любецький вирішив заїхати до нас і для зручності слідчих взяв із собою повний комплект документів військовослужбовця "ДНР", – зазначив журналіст.

Затриманий СБУ 20-річний терорист Сергій Любецький (Facebook Юрія Бутусова)

Він назвав хлопця "безстрашним", оскільки той, незважаючи на переконання терористів нібито про "таємні в'язниці" й "катування за російську мову" в Україні, так відкрито з усіма доказами поїхав на її територію, "покинув "русскій мір".

Із собою у хлопця були документи 1-го армійського корпусу ЗС РФ (Facebook Юрія Бутусова)

Бутусов підкреслив, що контррозвідка СБУ вдячна найманцю, який також є співробітником фонду ветеранів бойових дій "ДНР", за таке "своєчасне поповнення обмінного фонду".

Водночас журналіст припустив, що Любецький, можливо, їхав на українську територію для вступу до ВНЗ.

Любецький – військовослужбовець "ДНР" (Facebook Юрія Бутусова)

"Може, сподівається, що йому, як іногородньому, ще й гуртожиток дадуть? Ну, дахом над головою він уже забезпечений. Чергова "жертва" російської пропаганди – адже ж ніхто не змушував його все це підписувати. Ветеранське посвідчення даремно з собою брав – пільги на навчання для жителів "Л/ДНР" ввели, а ось пільги на проїзд для учасників бойових дій в Україні вже відміняють. Ну доведеться відповідати за законом. Все-таки пільги для абітурієнтів із окупованих територій повинні супроводжуватися перевіркою СБУ", – додав Бутусов.

Документи затриманого терориста "ДНР" (Facebook Юрія Бутусова)

Пост Бутусова (Facebook Юрія Бутусова)

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