На Донбасі засікли новітню військову техніку Росії

На Донбасі засікли новий зразок російської військової техніки — комплекс радіоелектронної боротьби "Торн" на шасі вантажівки КамАЗ.

Про це повідомляє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Його зафіксував безпілотник ОБСЄ поблизу Дебальцевого. "Торн" перебуває на озброєнні терористів "Л/ДНР".

Ще на початку 2019 року Росія провела випробування "Торна". "Чутливість" системи оцінюють у 2 тис. кілометрів.

Крім того, спостерігачі зафіксували на окупованих територіях бойову броньовану машину поблизу селища Калинове у 60 кілометрах на захід від Луганська, 5 БТРів і 2 зенітні гармати, а ще, ймовірно, дві позиції для ведення вогню з гармат по повітряних цілях.

Комплекс "Торн" ОБСЄ

Комплекс "Торн" ОБСЄ

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські окупаційні війська приводять у бойову готовність лінію зіткнення на Донбасі: зокрема облаштовують нові позиції та стягують важке озброєння.

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