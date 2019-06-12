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/Розслідування

На Донбасі засікли новітню військову техніку Росії

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На Донбасі засікли новий зразок російської військової техніки — комплекс радіоелектронної боротьби "Торн" на шасі вантажівки КамАЗ.

Про це повідомляє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Його зафіксував безпілотник ОБСЄ поблизу Дебальцевого. "Торн" перебуває на озброєнні терористів "Л/ДНР".

Ще на початку 2019 року Росія провела випробування "Торна". "Чутливість" системи оцінюють у 2 тис. кілометрів.

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Крім того, спостерігачі зафіксували на окупованих територіях бойову броньовану машину поблизу селища Калинове у 60 кілометрах на захід від Луганська, 5 БТРів і 2 зенітні гармати, а ще, ймовірно, дві позиції для ведення вогню з гармат по повітряних цілях.

Комплекс "Торн"

Комплекс "Торн"

ОБСЄ

Комплекс "Торн"

Комплекс "Торн"

ОБСЄ

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські окупаційні війська приводять у бойову готовність лінію зіткнення на Донбасі: зокрема облаштовують нові позиції та стягують важке озброєння.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Да это шахтёры откопали в шахтах, что вы панику развели, РФ не при делах как всегда ! Вы ФСЁ врёте.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Всё-таки нужно подарить им фотоаппарат, пусть хоть раз сфоткают "российскую" технику на Донбассе.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
И чё? В машине кто сидит?
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