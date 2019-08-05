На Донбасі загострення: "Л/ДНР" підло напали на ЗСУ

Російські найманці на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню 4 серпня. При цьому вони застосували заборонену Мінськими угодами зброю.
Про це повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил на Facebook. Військові уточнили, що "Л/ДНР" використовували міномети калібру 82 мм.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:
поблизу Верхньоторецька – з міномета калібру 82 мм;
двічі в районі населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;
два рази на околиці Лебединського– зі стрілецької зброї;
неподалік Водяного – з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.
"За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано", – додали в ОС.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "Донецької народної республіки" "списали" убитого товаришем по службі бойовика на фейковий напад ДРГ Збройних сил України.
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