На Донбасі загострення: "Л/ДНР" підло напали на ЗСУ

Російські найманці на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню 4 серпня. При цьому вони застосували заборонену Мінськими угодами зброю.

Про це повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил на Facebook. Військові уточнили, що "Л/ДНР" використовували міномети калібру 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу Верхньоторецька – з міномета калібру 82 мм;

двічі в районі населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;

два рази на околиці Лебединського– зі стрілецької зброї;

неподалік Водяного – з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

"За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано", – додали в ОС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "Донецької народної республіки" "списали" убитого товаришем по службі бойовика на фейковий напад ДРГ Збройних сил України.

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