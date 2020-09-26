На Донбасі загинув воїн з Прикарпаття. Фото Героя

В зоні Операції Об'єднаних сил загинув 26-річний воїн ЗСУ з Івано-Франківської області Сергій Огінський. Його не стало 26 вересня.

Про трагедію написав на особистій сторінці у Facebook голова Долинської ОТГ Володимир Гаразд. За його словами, хлопець був старшим солдатом 14-ї бригади ЗСУ, що дислокується в Луганській області.

"Сергій ще раніше відслужив строкову службу, а не так давно, у червні 2020 року, вирішив піти добровольцем на фронт, сказавши рідній сестричці Ірі Бойчук, що це його покликання... Вічна і світла память Герою! Співчуття родині, близьким та побратимам", – зазначив Гаразд.

Він також розповів, що поминальні заходи та похорон захисника відбудуться 28 вересня о 12:00. за адресою м. Долина, вул. Полюляка, 6/2.

Зазначимо, що причина загибелі молодого воїна невідома. Оскільки, згідно зі зведенням штабу ООС, бойових втрат і поранень унаслідок провокаційних ворожих пострілів серед українських захисників 25 вересня і від початку доби 26 вересня не було.

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