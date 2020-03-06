На Донбасі в п'ятницю, 6 березня, від мінно-вибухової травми помер лейтенант Збройних сил України Дмитро Борисович Фірсов із позивним "Фірс".

Про це у Facebook повідомила 93-тя бригада ЗСУ Холодний Яр. Командир взводу механізованого батальйону загинув під час виконання бойового завдання.

"5 січня йому виповнилося 40 років. До війни "Фірс" разом із сім'єю жив у Донецьку. З початку окупації Донбасу російськими терористами взяв у руки зброю і пішов захищати рідну землю.

Спочатку був добровольцем у батальйоні "Донбас", а через кілька місяців перейшов у 93-ю бригаду, яка стала для нього рідною домівкою в прямому і переносному сенсі. Адже в графі "домашня адреса" він зазначав номер нашої військової частини", – йдеться у повідомленні.

На Донбасі загинув воїн ЗСУ Дмитро Фірсов Колаж

Ховати Героя будуть у понеділок, 9 березня, у Вінниці, де зараз живе його сім'я. Церемонія прощання розпочнеться об 11:00 у Будинку офіцерів.

"Усе почалося, коли ми разом евакуювали наших хлопців з Іловайського котла в складі батальйону "Донбас". Потім, у кінці жовтня, ми потрапили в 93-тю бригаду. 11 січня 2015-го ми зайшли в Донецький аеропорт. "Фірс" був надзвичайно фартовий, я взагалі дивуюся, як він тоді вижив!

Ще ми воювали в околицях Донецького аеропорту. Разом із ним брали висоту 93-17. Це так званий "Мурашник" – насип біля злітної смуги ДАПу. Її тримали "сєпари", а ми їх звідти вибили. Досі злітна смуга контролюється українськими військами з цієї висоти. Він був справжнім воїном. Пішов на фронт звичайним солдатом, але потім дослужився до офіцера", – розповів про загиблого побратим Дмитро з позивним "Грач".

Дмитро Фірсов facebook.com/93OMBr

"Це був відчайдушний чоловік, у гарному сенсі цього слова. Він був сміливий, безстрашний. Прекрасно володів мистецтвом війни.

Під час боїв у Невельському Донецької області він уже вибухав у БМП на протитанковій міні. Але тоді був тільки контужений. Це було влітку 2015 року. Потім, восени, на тому ж напрямку під час розвідувального виходу він знову вибухнув – тоді пошкодив ногу й очі. Тоді один боєць загинув – мій командир взводу – Андрій Фігурний із позивним "Лем". А "Фірс" отримав поранення", – згадав товариш по службі з позивним "Слон".

Дмитро Фірсов (сидить у центрі) facebook.com/93OMBr

Він додав, що потім більше року воював із "Фірсом" у Кримському біля Бахмутської траси. Дмитро також тримав оборону в районі н.п. Новотроїцьке, Новоселівка Друга.

Дмитро Фірсов брав участь у міжнародних навчаннях ORBITAL і Combined Resolve.

"Я навіть не уявляю, чи можна взагалі замінити таку людину. Це був мотивований офіцер, патріот, який воював із перших років війни, навчений керувати людьми і технікою", – сказав про загибель бійця командир бригади полковник Дмитро Брижинський.

Як писав OBOZREVATEL, у Чернігівській області в п'ятницю, 6 березня, поховали загиблого на Донбасі 25-річного українського воїна Володимира Вікторовича Черненка.

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