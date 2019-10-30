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31 жовтня • оновлено в 01:33
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На Донбасі загинув молодий навідник ЗСУ: названо ім'я

1.4т Читати матеріал російською

У вівторок, 29 жовтня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу старший солдат Ілля Продма.

Про це повідомляється на сторінці "Типовий Мірноград" у Facebook. Відзначається, що 30-річний навідник пішов із життя в населеному пункті Надеждинка Покровського району Донецької області.

Загиблий воїн уклав контракт зі Збройними силами України в 2017 році і проходив службу у військовій частині А0666. Вдень 30 жовтня його похоронили в рідному Мирнограді.

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На Донбасі загинув навідник ЗСУ Ілля Продма

На Донбасі загинув навідник ЗСУ Ілля Продма

Відзначимо, Надеждинка, де загинув Продма, розташована за декілька десятків кілометрів від лінії зіткнення з терористами "ДНР". Обставини трагедії поки невідомі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі загинув головний старшина 2-ї гаубичної артилерійської батареї, старшина Дмитро Антиков.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Збройні сили України ООС Донбас
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Рыцари Заднего Прохода
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Моторола Жив
Моторола Жив
Земля стекловатой ))
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