На Донбасі загинув молодий навідник ЗСУ: названо ім'я

У вівторок, 29 жовтня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу старший солдат Ілля Продма.
Про це повідомляється на сторінці "Типовий Мірноград" у Facebook. Відзначається, що 30-річний навідник пішов із життя в населеному пункті Надеждинка Покровського району Донецької області.
Загиблий воїн уклав контракт зі Збройними силами України в 2017 році і проходив службу у військовій частині А0666. Вдень 30 жовтня його похоронили в рідному Мирнограді.
На Донбасі загинув навідник ЗСУ Ілля Продма
Відзначимо, Надеждинка, де загинув Продма, розташована за декілька десятків кілометрів від лінії зіткнення з терористами "ДНР". Обставини трагедії поки невідомі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі загинув головний старшина 2-ї гаубичної артилерійської батареї, старшина Дмитро Антиков.
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