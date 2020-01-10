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10 січня • оновлено в 12:06
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На Донбасі загинув молодий солдат ЗСУ: названо ім'я Героя

1.4т
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У четвер, 9 січня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу старший солдат Микола Довженко.

Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook. Зазначається, що приблизно о 23-й годині противник відкрив обстріл зі стрілецької зброї по українських позиціях, у результаті чого військовослужбовець отримав тяжке поранення.

За декілька годин хлопець помер у лікарні. Миколі було лише 23 роки.

Загиблий Герой Микола Довженко

Загиблий Герой Микола Довженко

Facebook/28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Товариші молодого бійця висловили співчуття й пообіцяли помститися ворогу за втрату.

"Співчуваємо рідним загиблого. Не пробачимо. Помстимося!" – заявили вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 січня російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець ООС, ще один був поранений.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марта Рок
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС загинули військові Збройні сили України
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Ну и названия в/ч . По обкурке придумывали ?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Блин, со счёта сбился! Когда во й на закончится? Сколько ещё героев осталось? Или *настоящие герои* сидят в засаде, мальчиков своих посылают?
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Путь ба,ндеровца. Школа, двойки, бурситет, Первый срок в 17 лет, Пиво, водка, бульбулятор, Штурм, Донбасс, рефрижератор.
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