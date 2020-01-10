На Донбасі загинув молодий солдат ЗСУ: названо ім'я Героя

У четвер, 9 січня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу старший солдат Микола Довженко.

Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook. Зазначається, що приблизно о 23-й годині противник відкрив обстріл зі стрілецької зброї по українських позиціях, у результаті чого військовослужбовець отримав тяжке поранення.

За декілька годин хлопець помер у лікарні. Миколі було лише 23 роки.

Загиблий Герой Микола Довженко Facebook/28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Товариші молодого бійця висловили співчуття й пообіцяли помститися ворогу за втрату.

"Співчуваємо рідним загиблого. Не пробачимо. Помстимося!" – заявили вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 січня російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець ООС, ще один був поранений.

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