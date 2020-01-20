Віддав 22 роки на захист України: на Донбасі застрелили сержанта ЗСУ

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі в неділю, 19 січня, загинув боєць 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Слободанюк Олександр.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили представники бригади Чорних Запорожців. Також у мережі опублікували фото загиблого молодшого сержанта.

Уточнюється, що боєць помер від кулі терориста, виконуючи бойові завдання з оборони та захисту України.

Ілюстрація. Війна на Донбасі Соцмережі

"Командування та особовий склад бригади Чорних Запорожців висловлює щирі співчуття родині, рідним, близьким, друзям і знайомим нашого воїна Олександра.

Схиляємо голови у скорботі за нашим бойовим товаришем, який 22 роки свого життя віддав справі захисту народу України!" – сказано в повідомленні.

Слободанюк Олександр Цензор.Нет

"Цензор.Нет" передає, що військовослужбовець загинув у Луганській області. Він жив у місті Первомайськ Миколаївської області.

Як писав OBOZREVATEL, 18 січня на Донбасі також загинув український воїн із 72-ї бригади Чорних Запорожців. Валерій Закусило отримав смертельне поранення в голову.

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