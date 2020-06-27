На Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще двоє поранені, – штаб ООС
Боєць ЗСУ загинув під час вибуху боєприпасу під Старогнатівкою, там же ще один військовий отримав поранення
Ще один воїн підірвався під Мар'їнкою, йому надали медичну допомогу
Всього російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим тиші, застосувавши заборонену зброю
На Донбасі загинув воїн ЗСУ. Фото - "Народна правда". Народна правда
У суботу, 27 червня, на Донбасі помер один український військовослужбовець, ще двоє бійців отримали поранення.
Про це сказано в вечірньому зведенні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.
"Поблизу Старогнатівки в результаті розриву невідомого боєприпасу постраждали два захисника. Від отриманих множинних осколкових поранень, на жаль, один з військовослужбовців загинув, другого доставили до лікувального закладу і надано належну медичну допомогу", – сказано в повідомленні.
На Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще двоє поранені, – штаб ООС
Ще один боєць був поранений в результаті вибуху невідомого пристрою під час розмінування ділянки в районі Мар'їнки.
На Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще двоє поранені, – штаб ООС
Всього з початку доби російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонені артилерійські системи калібру 122 мм, 120 мм і 82 мм міномети, гранатомети, протитанкові ракетні комплекси і великокаліберні кулемети.
Терористи відкривали вогонь в районі населених пунктів Авдіївка, Мар'їнка, Гранітне, Водяне та Світлодарськ.
"У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах окупантів. Завдяки рішучості і влучності українських захисників загарбники припинили свою активність. Втрати окупантів уточнюються", – додали в штабі ООС.
Карта ООС за 27 червня. Джерело - Міністерство оборони України
На Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще двоє поранені, – штаб ООС
На Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще двоє поранені, – штаб ООС
Як писав OBOZREVATEL, напередодні захисники України знищили одного і поранили двох окупантів після того, як вони застосували заборонену зброю.