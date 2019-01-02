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/Розслідування

На Донбасі загадково зник боєць ЗСУ: що відомо

2.1тЧитати матеріал російською

У зоні проведення ООС на Донбасі в ніч із 28 на 29 грудня за невстановлених обставин зник український військовослужбовець.

Про це повідомляється на сторінці 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ, де і служив зниклий. Від моменту НП було організовано пошукові заходи, але станом на середу, 2 січня, результату немає.

За цим фактом військовою прокуратурою було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Напередодні терористи "ДНР" заявили, що взяли в полон українського бійця, продемонструвавши автомат із номером АКС-74У. У військовій бригаді підтвердили, що номер дійсно закріплений за зниклим бійцем.

При цьому повідомлення окупантів про нібито проведення наступальної операції ЗСУ було спростовано. Відзначається, що це фейк, який "не відповідає не тільки дійсності, а й здоровому глузду взагалі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні терористи на Донбасі відновили обстріл позицій захисників України, змусивши їх відкрити вогонь у відповідь із метою уникнення загрози життю.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНР
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Нехуй шастать, не дома
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Это дизертир-перебежчик
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Каратели полезли вперед,огребли, потеряли побратима. Теперь он дает показания на допросах у ополченцев
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