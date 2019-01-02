На Донбасі загадково зник боєць ЗСУ: що відомо

У зоні проведення ООС на Донбасі в ніч із 28 на 29 грудня за невстановлених обставин зник український військовослужбовець.

Про це повідомляється на сторінці 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ, де і служив зниклий. Від моменту НП було організовано пошукові заходи, але станом на середу, 2 січня, результату немає.

За цим фактом військовою прокуратурою було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Напередодні терористи "ДНР" заявили, що взяли в полон українського бійця, продемонструвавши автомат із номером АКС-74У. У військовій бригаді підтвердили, що номер дійсно закріплений за зниклим бійцем.

При цьому повідомлення окупантів про нібито проведення наступальної операції ЗСУ було спростовано. Відзначається, що це фейк, який "не відповідає не тільки дійсності, а й здоровому глузду взагалі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні терористи на Донбасі відновили обстріл позицій захисників України, змусивши їх відкрити вогонь у відповідь із метою уникнення загрози життю.