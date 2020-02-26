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26 лютого • оновлено в 10:40
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/ Розслідування

На Донбасі впіймали спільника окупантів Путіна

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На блокпосту біля селища Волноваха Донецької області воїни Національної гвардії України затримали чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російськими окупантами.

Як повідомляється на офіційній сторінці штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook, він потрапив в руки до українських захисників 24 лютого під час перевірки автобуса сполученням Новотроїцьке – Маріуполь.

Затримання

Затримання

"Дніпро Час"

"Під час огляду громадян і встановлення особистих даних було виявлено, що один з пасажирів перебуває в розшуку і підозрюється у співпраці з незаконними збройними формуваннями (участь в незаконних збройних формуваннях). Цього громадянина передано працівникам Національної поліції", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше воїни НГУ на Луганщині також затримали місцевого жителя, який був членом незаконних збройних формувань окупантів. Він намагався перетнути блокпост поблизу Городища, але був переданий правоохоронцям.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Національна гвардія
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Чем ближе к обмену, тем больше пойманных российских террoристов в рейсовых автобусах. Опять украинцев на украинцев будут менять.
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Golan Sim
Golan Sim
Как обычно, никаких имён, фотографий и вразумительных фактов вины наши св,иномые "воены света" предъявить не могут ))
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фил филька
фил филька
шо? опять украинцы задержали украинца?)) вот такие случаи и подрывают ваш и без того расшатанный авторитет пред европартнерами)
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