На Донбасі впіймали спільника окупантів Путіна

На блокпосту біля селища Волноваха Донецької області воїни Національної гвардії України затримали чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російськими окупантами.

Як повідомляється на офіційній сторінці штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook, він потрапив в руки до українських захисників 24 лютого під час перевірки автобуса сполученням Новотроїцьке – Маріуполь.

Затримання "Дніпро Час"

"Під час огляду громадян і встановлення особистих даних було виявлено, що один з пасажирів перебуває в розшуку і підозрюється у співпраці з незаконними збройними формуваннями (участь в незаконних збройних формуваннях). Цього громадянина передано працівникам Національної поліції", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше воїни НГУ на Луганщині також затримали місцевого жителя, який був членом незаконних збройних формувань окупантів. Він намагався перетнути блокпост поблизу Городища, але був переданий правоохоронцям.

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