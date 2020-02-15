Головна Новини
16 лютого • оновлено в 00:40
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На Донбасі викрито рекордну контрабанду цигарок з "ДНР": з'явилися фото

1.4т
Читати матеріал російською

Українські правоохоронці викрили масштабну контрабандну схему постачання сигарет з окупованих територій Донбасу, в якій були задіяні бійці ЗСУ.

15 лютого в чотирьох областях - Донецькій, Волинській, Дніпропетровській та Одеській понад 500 правоохоронців провели майже 100 обшуків.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, за місцями проживання фігурантів схеми, в складських і офісних приміщеннях було виявлено та вилучено 1,5 тис. ящиків тютюнових виробів (750 тис. пачок сигарет) на загальну суму понад 20 млн грн, понад 900 тис. грн готівки, отриманих від злочинної діяльності, чорнові записи, комп'ютерну техніку, а також вогнепальну зброю і боєприпаси.

Новини
"Пом'якшення передка": Тука розкрив патову ситуацію з контрабандою в зоні ООС
На Донбасі викрито рекордну контрабанду цигарок з "ДНР": з'явилися фото

facebook.com/don.gp.gov.ua

На Донбасі викрито рекордну контрабанду цигарок з "ДНР": з'явилися фото

facebook.com/don.gp.gov.ua

На Донбасі викрито рекордну контрабанду цигарок з "ДНР": з'явилися фото

facebook.com/don.gp.gov.ua

Досудове розслідування встановило, що група місцевих жителів Донецької області, діючи за попередньою змовою з поки невстановленими військовослужбовцями Збройних сил України, організували переміщення через лінію розмежування контрафактних тютюнових виробів у великих обсягах, які в подальшому розповсюджували по території України.

На Донбасі викрито рекордну контрабанду цигарок з "ДНР": з'явилися фото

facebook.com/pgo.gov.ua

На Донбасі викрито рекордну контрабанду цигарок з "ДНР": з'явилися фото

facebook.com/pgo.gov.ua

На Донбасі викрито рекордну контрабанду цигарок з "ДНР": з'явилися фото

facebook.com/pgo.gov.ua

Зараз готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучене майно. Встановлюються всі обставини злочинної діяльності і коло причетних до злочинів осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ затримала біля державного кордону в Луганській області місцевого контрабандиста, який намагався вивезти в Росію комплектуючі до військового вертольоту.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Контрабанда в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Контрабанда в Україні Контрабанда в зоні АТО контрабанда Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
контрабанда
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
6
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги