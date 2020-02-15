На Донбасі викрито рекордну контрабанду цигарок з "ДНР": з'явилися фото

Українські правоохоронці викрили масштабну контрабандну схему постачання сигарет з окупованих територій Донбасу, в якій були задіяні бійці ЗСУ.

15 лютого в чотирьох областях - Донецькій, Волинській, Дніпропетровській та Одеській понад 500 правоохоронців провели майже 100 обшуків.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, за місцями проживання фігурантів схеми, в складських і офісних приміщеннях було виявлено та вилучено 1,5 тис. ящиків тютюнових виробів (750 тис. пачок сигарет) на загальну суму понад 20 млн грн, понад 900 тис. грн готівки, отриманих від злочинної діяльності, чорнові записи, комп'ютерну техніку, а також вогнепальну зброю і боєприпаси.

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Досудове розслідування встановило, що група місцевих жителів Донецької області, діючи за попередньою змовою з поки невстановленими військовослужбовцями Збройних сил України, організували переміщення через лінію розмежування контрафактних тютюнових виробів у великих обсягах, які в подальшому розповсюджували по території України.

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Зараз готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучене майно. Встановлюються всі обставини злочинної діяльності і коло причетних до злочинів осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ затримала біля державного кордону в Луганській області місцевого контрабандиста, який намагався вивезти в Росію комплектуючі до військового вертольоту.

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