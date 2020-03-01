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1 березня • оновлено в 21:22
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На Донбасі вбито сержанта Сергія Руських з Маріуполя. Фото

3.9т
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Загиблим 1 березня в результаті обстрілів "Л/ДНР" на Донбасі бійцем ЗСУ виявився Сергій Руських.

Смерть бійця підтвердила в Facebook 46-а ОДШб, опублікувавши фото сержанта.

"Сергій Миколайович народився 31 січня 1979 року в Маріуполі, і захищав рідний Донбас з 2018 року. Вдома на нього чекали батьки, дружина і маленька дитина.

Вічна слава полеглим бійцям! Ми зробимо все можливе, щоб його жертва не була марною!" – сказано в повідомленні.

Сергій Руських

Сергій Руських

Facebook 46-й ОДШб

Як писав OBOZREVATEL, терористи РФ жорстко поплатилися за загибель захисників України. У лютому російсько-окупаційні війська тільки за підтвердженими даними понесли величезні втрати на Донбасі: 38 вбитих і 44 поранених.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна Маріуполь
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Не убили ,а уничтожили ВСУшоного вы-родка, а это святое дело.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
С начала месяца это уже второй смердячий ВСУшник и шесть калек
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Убил xoxла-спас кабанчика!
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