Загиблим 1 березня в результаті обстрілів "Л/ДНР" на Донбасі бійцем ЗСУ виявився Сергій Руських.
Смерть бійця підтвердила в Facebook 46-а ОДШб, опублікувавши фото сержанта.
"Сергій Миколайович народився 31 січня 1979 року в Маріуполі, і захищав рідний Донбас з 2018 року. Вдома на нього чекали батьки, дружина і маленька дитина.
Вічна слава полеглим бійцям! Ми зробимо все можливе, щоб його жертва не була марною!" – сказано в повідомленні.
Сергій Руських
Facebook 46-й ОДШб
Як писав OBOZREVATEL, терористи РФ жорстко поплатилися за загибель захисників України. У лютому російсько-окупаційні війська тільки за підтвердженими даними понесли величезні втрати на Донбасі: 38 вбитих і 44 поранених.
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