На Донбасі загинув захисник України: в ООС розповіли, де окупанти влаштували обстріли

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі в четвер, 16 січня, терористи "Л/ДНР " 9 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілу один український військовослужбовець загинув.

Про це на сторінці у Facebook повідомила пресслужба ООС. Противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї. Крім цього, була присутня снайперська активність.

Із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів терористи обстріляли захисників населеного пункту Новотроїцьке, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Ілюстрація. Війна на Донбасі Соцмережі

Карта ООС

Вісім обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

два рази поруч із населеним пунктом Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 18 мін та 82-мм міномету – 10 мін;

неподалік із Миронівським – зі станкового протитанкового гранатомету;

поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомету(3 постріли) та великокаліберного кулемету;

у районі населеного пункт Новозванівка – зі снайперської гвинтівки;

двічі поруч з Оріховим – з артилерійських систем калібру 152 мм (1 снаряд), із 82-мм міномету (1 міна) та з автоматичного станкового гранатомету.

Уточнюється, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 обстановка стабільна.

Як писав OBOZREVATEL, 15 січня ворожий снайпер убив 24-річного воїна Збройних сил України Олексія Кучкіна. Чоловік був родом із Харківщини.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!