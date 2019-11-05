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5 листопада • оновлено в 13:05
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/ Розслідування

На Донбасі вбили терориста угруповання "Призрак": фото

1.8т Читати матеріал російською

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі українські захисники ліквідували терориста Олександра Миронюка. Він був членом угрупування "Призрак".

Як повідомив на сторінці свого блогу у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), окупанта вбили 4 листопада. Він був у списках сайту "Миротворець". Згідно з інформацією там, бойовик жив у місті Голубівка Луганської області. Йому було 48 років.

"200 бригада. 04.11.19 Миронюк "Мирон" Олександр із "Призрака" сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Все буде Україна, і перемога за нами!" – написав український воїн.

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Терорист Олександр Миронюк

Терорист Олександр Миронюк

Telegram-канал Анатолія Штефана

Повідомлення про ліквідацію терориста "Призрака"

Повідомлення про ліквідацію терориста "Призрака"

Telegram-канал Анатолія Штефана

Сторінка терориста Миронюка у соцмережі

Сторінка терориста Миронюка у соцмережі

Telegram-канал Анатолія Штефана

Терорист Олександр Миронюк

Терорист Олександр Миронюк

Telegram-канал Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна Донецьк
Тег
Новини ЛНР
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Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Псковский десантник? Не?
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0
0
фил филипыч
фил филипыч
доблестный украинский подполковник штефан радуется смерти украинца. вот дела
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1
Путенко Володимир
Путенко Володимир
Я так понимаю это не житель востока Украины, а кадровый офицер ВС РФ?
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0
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