На Донбасі вбили терориста угруповання "Призрак": фото

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі українські захисники ліквідували терориста Олександра Миронюка. Він був членом угрупування "Призрак".
Як повідомив на сторінці свого блогу у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), окупанта вбили 4 листопада. Він був у списках сайту "Миротворець". Згідно з інформацією там, бойовик жив у місті Голубівка Луганської області. Йому було 48 років.
"200 бригада. 04.11.19 Миронюк "Мирон" Олександр із "Призрака" сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Все буде Україна, і перемога за нами!" – написав український воїн.
Терорист Олександр Миронюк
Telegram-канал Анатолія Штефана
Повідомлення про ліквідацію терориста "Призрака"
Telegram-канал Анатолія Штефана
Сторінка терориста Миронюка у соцмережі
Telegram-канал Анатолія Штефана
Терорист Олександр Миронюк
Telegram-канал Анатолія Штефана
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в ООС повідомили, що останнім часом терористи "Л/ДНР" неохоче вступають у бої та їх насильно виганяють на бойовище, як штрафбатівців.
У жовтні втрати російських терористів "Л/ДНР" досягли 96 осіб. З них 33 – вбитими.
А з 29 жовтня до 5 листопада втрати росіян на Донбасі склали шість осіб.
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