На Донбасі вбили терориста угруповання "Призрак": фото

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі українські захисники ліквідували терориста Олександра Миронюка. Він був членом угрупування "Призрак".

Як повідомив на сторінці свого блогу у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), окупанта вбили 4 листопада. Він був у списках сайту "Миротворець". Згідно з інформацією там, бойовик жив у місті Голубівка Луганської області. Йому було 48 років.

"200 бригада. 04.11.19 Миронюк "Мирон" Олександр із "Призрака" сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Все буде Україна, і перемога за нами!" – написав український воїн.

Терорист Олександр Миронюк Telegram-канал Анатолія Штефана

Повідомлення про ліквідацію терориста "Призрака" Telegram-канал Анатолія Штефана

Сторінка терориста Миронюка у соцмережі Telegram-канал Анатолія Штефана

Терорист Олександр Миронюк Telegram-канал Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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