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На Донбасі вбили терориста "ДНР" з Кривого Рогу: фото зрадника

1.6т Читати матеріал російською

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі ліквідували терориста "ДНР" Андрія "Скліфа" Бабенка з Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив офіцер Збройних сил України, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Він уточнив, що поплічник окупантів значився як військовий злочинець у списку сайту "Миротворець".

"200 бригада. 20.08.2019. Бабенко "Скліф" Андрій з Кривого Рогу. 9 ошпмп 1 АК. Все буде Україна і перемога за нами!" – написав захисник України.

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Терорист Андрій Бабенко

Терорист Андрій Бабенко

Facebook Анатолій Штірліц - блог

Особисті дані Бабенка

Особисті дані Бабенка

Facebook Анатолій Штірліц - блог

Повідомлення про ліквідацію окупанта

Повідомлення про ліквідацію окупанта

Facebook Анатолій Штірліц - блог

Терорист "ДНР" воював проти армії України

Терорист "ДНР" воював проти армії України

Facebook Анатолій Штірліц - блог

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі були ліквідовані терорист "Л/ДНР" Євген Подолян на прізвисько "Хач" з Криму і проросійський бойовик Єгор Борисенко на прізвисько "Пікассо".

Також в мережі опублікували дані ліквідованого на Донбасі терориста Олексія Кривошеєва на прізвисько "Хантер".

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
ДНР Збройні сили України
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
Фашист штырлиц все воюет в фейсбуке, может ему на передовую съездить?
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Воюете с Россией,а погибают украинцы.не там врагов ищете, не там
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