На Донбасі вбили терориста "ДНР" з Кривого Рогу: фото зрадника

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі ліквідували терориста "ДНР" Андрія "Скліфа" Бабенка з Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив офіцер Збройних сил України, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Він уточнив, що поплічник окупантів значився як військовий злочинець у списку сайту "Миротворець".

"200 бригада. 20.08.2019. Бабенко "Скліф" Андрій з Кривого Рогу. 9 ошпмп 1 АК. Все буде Україна і перемога за нами!" – написав захисник України.

Терорист Андрій Бабенко Facebook Анатолій Штірліц - блог

Особисті дані Бабенка Facebook Анатолій Штірліц - блог

Повідомлення про ліквідацію окупанта Facebook Анатолій Штірліц - блог

Терорист "ДНР" воював проти армії України Facebook Анатолій Штірліц - блог

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі були ліквідовані терорист "Л/ДНР" Євген Подолян на прізвисько "Хач" з Криму і проросійський бойовик Єгор Борисенко на прізвисько "Пікассо".

Також в мережі опублікували дані ліквідованого на Донбасі терориста Олексія Кривошеєва на прізвисько "Хантер".

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