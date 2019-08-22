На Донбасі вбили терориста "ДНР" з Кривого Рогу: фото зрадника

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі ліквідували терориста "ДНР" Андрія "Скліфа" Бабенка з Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив офіцер Збройних сил України, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Він уточнив, що поплічник окупантів значився як військовий злочинець у списку сайту "Миротворець".
"200 бригада. 20.08.2019. Бабенко "Скліф" Андрій з Кривого Рогу. 9 ошпмп 1 АК. Все буде Україна і перемога за нами!" – написав захисник України.
Терорист Андрій Бабенко
Facebook Анатолій Штірліц - блог
Особисті дані Бабенка
Facebook Анатолій Штірліц - блог
Повідомлення про ліквідацію окупанта
Facebook Анатолій Штірліц - блог
Терорист "ДНР" воював проти армії України
Facebook Анатолій Штірліц - блог
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі були ліквідовані терорист "Л/ДНР" Євген Подолян на прізвисько "Хач" з Криму і проросійський бойовик Єгор Борисенко на прізвисько "Пікассо".
Також в мережі опублікували дані ліквідованого на Донбасі терориста Олексія Кривошеєва на прізвисько "Хантер".
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