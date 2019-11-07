Щойно заручився: названо ім'я молодого героя, який загинув на Донбасі

У четвер, 7 листопада, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі було вбито солдата 92 бригади імені кошового отамана Івана Сірка Германа Броднікова.

Про це повідомили на сторінці ОМБр у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Звичайно, на війні немає правил або, як то кажуть, усі методи дієві. Але, назвати звірячим вчинок найманців, які сьогодні, 7 листопада 2019, безжально вбили нашого побратима, а трьох хлопців поранили, це нічого не сказати. Це не люди, це – звірі в людській подобі", – відреагували побратими убитого.

На Донбасі загинув Герман Бродніков Facebook 92 бригади

У бригаді повідомили подробиці загибелі військового: "Сьогодні інженерне відділення одного з механізованих батальйонів бригади виконувало завдання щодо забезпечення лісом-кругляком свого підрозділу для інженерного обладнання позицій. І в момент, коли наші побратими біля ВОПу вивантажували деревину, ворог серед білого дня прицільно зробив два постріли з установки ПТУР. Одна ракета потрапила точно в машину УРАЛ, біля якої і працювали захисники".

На Донбасі вбили молодого воїна ЗСУ Цензор.НЕТ

На Донбасі вбили молодого воїна ЗСУ 24 канал

Відзначається, що загиблий воїн прийшов на війну за незалежність України в 2016 році. Його охарактеризували як відданого і вірного товариша і патріота.

У мережі також повідомили подробиці про вбитого. Хлопець за два тижні до загибелі заручився зі своєю коханою. Йому було лише 23 роки.

На Донбасі вбили молодого воїна ЗСУ Facebook Лілії Рагуцької

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 листопада на Донбасі були поранені четверо бійців ЗСУ. Терористи Путіна обстріляли позиції українських захисників біля Майського, Зайцевого, Кримського, Пісок і Водяного.

7 листопада штаб ООС повідомив про одного вбитого і чотирьох поранених воїнів.

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