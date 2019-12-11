Розшукувався МВС: на Донбасі ліквідували терориста "Гуню". Фото

У мережі показали фото ліквідованого терориста "Л/ДНР", який воював на Донбасі проти України.

Знімками на своїй сторінці в Twitter поділився блогер Necro Mancer. За його даними, Геннадій Гутковський (позивний "Гуня") помер 11 грудня поточного року.

Ілюстрація. Терорист "ДНР" Соцмережі

Геннадій Гутковський twitter.com/666_mancer

Гутковський, 1962 року народження, був занесений в базу волонтерського сайту "Миротворець".

Там вказується, що чоловік фігурував в орієнтуванні МВС як особа, яка переховувалася від органів досудового розслідування.

Блогер зазначив, що обставини смерті бойовика вимагають уточнень.

Геннадій Гутковський twitter.com/666_mancer

Геннадій Гутковський twitter.com/666_mancer

Геннадій Гутковський миротворець

Геннадій Гутковський миротворець

Геннадій Гутковський миротворець

Геннадій Гутковський twitter.com/666_mancer

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи "Л/ДНР" 10 грудня понесли чергові втрати на Донбасі. Вони втратили одного окупанта безповоротно і двох пораненими.

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