Розшукувався МВС: на Донбасі ліквідували терориста "Гуню". Фото

У мережі показали фото ліквідованого терориста "Л/ДНР", який воював на Донбасі проти України.
Знімками на своїй сторінці в Twitter поділився блогер Necro Mancer. За його даними, Геннадій Гутковський (позивний "Гуня") помер 11 грудня поточного року.
Ілюстрація. Терорист "ДНР"
Соцмережі
Геннадій Гутковський
twitter.com/666_mancer
Гутковський, 1962 року народження, був занесений в базу волонтерського сайту "Миротворець".
Там вказується, що чоловік фігурував в орієнтуванні МВС як особа, яка переховувалася від органів досудового розслідування.
Блогер зазначив, що обставини смерті бойовика вимагають уточнень.
Геннадій Гутковський
twitter.com/666_mancer
Геннадій Гутковський
twitter.com/666_mancer
Геннадій Гутковський
миротворець
Геннадій Гутковський
миротворець
Геннадій Гутковський
миротворець
Геннадій Гутковський
twitter.com/666_mancer
Гутковський Геннадій Васильович "Гуня" (Сіверськ, 28/11/62) став # груз200 11/12/19 (обставини смерті вимагають уточнення) https://t.co/37yD6tL0X2 # роа pic.twitter.com/cFaUCfs2Xz- Necro Mancer (@ 666_mancer) December 11, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи "Л/ДНР" 10 грудня понесли чергові втрати на Донбасі. Вони втратили одного окупанта безповоротно і двох пораненими.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".