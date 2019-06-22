На Донбасі трагічно загинув боєць ЗСУ: "Л/ДНР" нарвалися на жорстку відповідь

У суботу, 22 червня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув воїн 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила.

Про це повідомляє прес-служба ООС на сторінці у Facebook. Уточнюється, що це сталося у Волноваському районі Донецької області.

"Під час перевірки місцевості в секторі відповідальності наглядового поста в районі н.п. Оленівка підірвався на вибуховому пристрої і загинув від отриманих поранень воїн 24-ї окремої механізованої бригади", – сказано в повідомленні.

Ілюстрація. Війна на Донбасі Соцмережі

Як додали в ООС, інтенсивний вогонь терористів унеможливив евакуацію тіла загиблого українського захисника.

"Черговими вогневими засобами було відкрито вогонь, противник зазнав втрат. Тривають заходи з повернення тіла загиблого воїна", – підсумували в прес-службі.

Як писав OBOZREVATEL, 21 червня озброєні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. У результаті один український військовий отримав травму.

20 червня в результаті атак терористів у зоні ООС три українських військовослужбовців були поранені, один отримав бойове травмування.

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