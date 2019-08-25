На Донбасі трагічно загинув 20-річний морпіх: з'явилося фото героя

У неділю, 25 серпня, в результаті обстрілу терористів на Донбасі загинув військовослужбовець 35-ї бригади морської піхоти Збройних сил України Віталій Собко.

Він був із міста Ланівці Тернопільської області, повідомляє на сторінці у Facebook Ланівецький районний військовий комісаріат.

20-річний захисник України отримав смертельне поранення під час виконання обов'язків військової служби в зоні проведення операції Об'єднаних Сил.

Ілюстрація. Війна на Донбасі Соцмережі

"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і друзям Віталія. У скорботі й молитві низько схиляємо голови, віддаючи данину пам'яті вірного сина України. Вічна пам'ять і слава герою!" – сказано в повідомленні.

facebook.com/laniveckijk

Нагадаємо, прес-центр ООС повідомляв, що під час ворожих обстрілів чотири військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення різного ступеня тяжкості. Під час евакуації до медичного закладу один із них від отриманих поранень помер.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Стало відомо, що за період з березня 2019 року, коли було оголошено перемир'я, за липень на Донбасі загинули 49 українських воїнів і ще 307 отримали поранення.

Всього війна за незалежність України, яка вже більше п'яти років йде на Донбасі, забрала життя 3012 воїнів.

З початку 2019 року станом на 23 серпня Об'єднані сили втратили на Донбасі 71 військовослужбовця, 31 з них – після вступу президента Володимира Зеленського на посаду головнокомандувача ЗСУ.

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