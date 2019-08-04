На Донбасі терористи влаштували підлі обстріли сил ООС: карта

У зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі в суботу, 3 серпня, терористи вісім разів порушували режим припинення вогню.
Як повідомляє прес-служба ООС в Facebook, російські найманці обстрілювали позиції українських військовослужбовців з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив два обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу Мар'їнки - зі стрілецької зброї;
поруч з Павлополем - зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 6 разів:
неподалік Кримського - зі стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Майорськ - з підствольного гранатомета і стрілецької зброї;
на околиці Південного - з підствольного гранатомета і стрілецької зброї;
поблизу Новолуганського - з підствольного гранатомета і стрілецької зброї;
поруч з Травневим - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
неподалік Новогородського - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.
При цьому за минулу добу в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення. Також з початку поточної доби терористи чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили чотири обстріли позицій українських захисників:
поблизу Верхньоторецька - з міномета калібру 82 мм;
двічі в районі населеного пункту Піски - зі стрілецької зброї;
поруч з Широкино - зі стрілецької зброї.
Відзначається, що Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
Як повідомляв OBOZREVATEL, з моменту нового перемир'я, з 21 липня, терористи кілька днів утримувалися від провокацій, але іноді поодинокі обстріли все ж були. У Генштабі вважають, що такі дії не можна вважати зривом "Мінська".
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