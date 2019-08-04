На Донбасі терористи влаштували підлі обстріли сил ООС: карта

У зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі в суботу, 3 серпня, терористи вісім разів порушували режим припинення вогню.

Як повідомляє прес-служба ООС в Facebook, російські найманці обстрілювали позиції українських військовослужбовців з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив два обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу Мар'їнки - зі стрілецької зброї;

поруч з Павлополем - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 6 разів:

неподалік Кримського - зі стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Майорськ - з підствольного гранатомета і стрілецької зброї;

на околиці Південного - з підствольного гранатомета і стрілецької зброї;

поблизу Новолуганського - з підствольного гранатомета і стрілецької зброї;

поруч з Травневим - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік Новогородського - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

При цьому за минулу добу в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення. Також з початку поточної доби терористи чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили чотири обстріли позицій українських захисників:

поблизу Верхньоторецька - з міномета калібру 82 мм;

двічі в районі населеного пункту Піски - зі стрілецької зброї;

поруч з Широкино - зі стрілецької зброї.

Відзначається, що Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з моменту нового перемир'я, з 21 липня, терористи кілька днів утримувалися від провокацій, але іноді поодинокі обстріли все ж були. У Генштабі вважають, що такі дії не можна вважати зривом "Мінська".

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