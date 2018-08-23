На Донбасі терористи влаштували криваву провокацію: ЗСУ зазнали масштабних втрат

У селі Кримське Луганської області 23 серпня в ході проведення Операції Об'єднаних сил загинули четверо українських захисників. Причиною їхньої смерті був ворожий обстріл, що тривав близько 5 годин.

Також іще один військовий загинув під час обстрілу на Донеччині. Інформацію про непоправні втрати повідомили на брифінгу спікер Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк.

"Близько 6-ї ранку під прикриттям артилерії та мінометного вогню противник наблизився до передових позицій однієї з механізованих бригад в районі с. Кримське. Він спробував захопити спостережні пости уздовж Бахмутської траси. Командування бригади дало відсіч нападу і атака була відбита", - пояснили у міністерстві.

В результаті цього бою загинули четверо українських військовослужбовців, ще семеро отримали поранення. Зазначається, що російські окупанти понад 30 разів вистрілили з артилерії калібру 122 мм, випустили понад 60 мін калібру 120 мм і 60 - калібру 82 мм. Також вони вели вогонь із БМП і гранатометів.

Червоним виділено лінію зіткнень hromadske.ua

У Донецькій області вороги обстрілювали населені пункти Північне, Старогнатівка, Водяне, Лебединське, Широкине, Піски та Красногорівку. Внаслідок цих обстрілів загинув один український захисник.

Як повідомив голова Закарпатської обласної держадміністрації Геннадій Москаль, загиблим під Донецьком українським воїном виявився 29-річний командир гірничо-штурмової роти 15-го батальйону 128 гірсько-піхотної бригади старший лейтенант Георгій Ольховський.

Місця обстрілів у Донецькій області

Загалом від опівночі і до 13:00 23 серпня окупант 12 разів відкривав прицільний вогонь по оборонних позиціях Об'єднаних сил. Російські війська застосовували чималу кількість видів озброєння, зокрема і важкого.

Карта ООС станом на 23 серпня

Як писав OBOZREVATEL, на Донбасі в ході бою 23 серпня загинув один захисник України. Також іще один військовий був поранений. Протягом 22 серпня окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, зокрема із застосуванням забороненого важкого озброєння.