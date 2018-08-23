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На Донбасі терористи влаштували криваву провокацію: ЗСУ зазнали масштабних втрат

32.6тЧитати новину російською

У селі Кримське Луганської області 23 серпня в ході проведення Операції Об'єднаних сил загинули четверо українських захисників. Причиною їхньої смерті був ворожий обстріл, що тривав близько 5 годин.

Також іще один військовий загинув під час обстрілу на Донеччині. Інформацію про непоправні втрати повідомили на брифінгу спікер Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк.

"Близько 6-ї ранку під прикриттям артилерії та мінометного вогню противник наблизився до передових позицій однієї з механізованих бригад в районі с. Кримське. Він спробував захопити спостережні пости уздовж Бахмутської траси. Командування бригади дало відсіч нападу і атака була відбита", - пояснили у міністерстві.

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В результаті цього бою загинули четверо українських військовослужбовців, ще семеро отримали поранення. Зазначається, що російські окупанти понад 30 разів вистрілили з артилерії калібру 122 мм, випустили понад 60 мін калібру 120 мм і 60 - калібру 82 мм. Також вони вели вогонь із БМП і гранатометів.

Червоним виділено лінію зіткнень

hromadske.ua

У Донецькій області вороги обстрілювали населені пункти Північне, Старогнатівка, Водяне, Лебединське, Широкине, Піски та Красногорівку. Внаслідок цих обстрілів загинув один український захисник.

Як повідомив голова Закарпатської обласної держадміністрації Геннадій Москаль, загиблим під Донецьком українським воїном виявився 29-річний командир гірничо-штурмової роти 15-го батальйону 128 гірсько-піхотної бригади старший лейтенант Георгій Ольховський.

Місця обстрілів у Донецькій області

Загалом від опівночі і до 13:00 23 серпня окупант 12 разів відкривав прицільний вогонь по оборонних позиціях Об'єднаних сил. Російські війська застосовували чималу кількість видів озброєння, зокрема і важкого.

Карта ООС станом на 23 серпня

Як писав OBOZREVATEL, на Донбасі в ході бою 23 серпня загинув один захисник України. Також іще один військовий був поранений. Протягом 22 серпня окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, зокрема із застосуванням забороненого важкого озброєння.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Егор
Егор
погибли четверо украинских карателей.
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Синий Иний
Синий Иний
как Харьковчанин рад каждому уничтоженному Дончанами укронацистскому оккупанту в Донбассе.
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Черпаков Олег
Черпаков Олег
Синий Иний, ТИ ПРОСТО ПІДАР
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Малахов Егор
Малахов Егор
Я уже говорил и не боюсь повториться: Все,кто не захотел жить бок о бок с нечистью..с брезгливостью и сожалением покинули родные пенаты и уехали на материк. Вся остальная масса тел, которая преспокойно уживается с нечистью---- стала частью этой нечисти...она приняла игру и правила нечисти..она допустиланечисть в свою жизнь, воздействие нечисти на свою жизнь и мировоззрение. Эти тела приняли духовно эту нечисть ! Потому считаю: --- наших там не осталось ! Наши давно или чуть после покинули оккупированную территорию и они есть --- ПАТРИОТЫ ! Это есть настоящий вызов..принцип ---- Ни за что не соглашусь и не буду жить рядом с выродками...пить с ними одну воду , дышать одним воздухом и делить с ними хлеб ! Там...остались одни безхребетные приспособленцы, которые посчитали себя сильно хитрожопыми.... --- мол будет хорошо..прийму власть выродков..будет плохо... буду из себя строить терпилу - поцриота....шо готов подставить пукан оккупантам , токо ,,дайте пожить на родной земельке,,...Таких хитросраких мы уже наблюдали и наблюдаем. Мой хороший сотоварищ из даунецка...когда эта вся мишпуха только началась понял...что среди этих тварей остаться жить..тоже самое, что ежеминутно отравлять свою душу и совесть постоянными ,ядовитыми испарениями мерзости духовной...каждый день видеть эти плебейские рыла с подобострастными взглядами на оркоф с калашами и лебезящие гнилозубыми ртами --- как нам тута карашо! Данбас кармилец... даунецк рулит.... и т. п. маргиналовы выперды. Он не смог находиться даже на одной земле с моральными уродами !!!! Он бросил всё....всё! Квартиру...гараж....дачу под городом...И уехал подальше от дикой орды приспособленцев,перекрашенок и ничтожеств - предателей. Потому не нужно втирать что ТАМ остались наши..... --- ОНИ УЖЕ НЕ НАШИ...ОНИ И НЕБЫЛИ НАШИМИ !!!! ОНИ УЖЕ ИХНИЕ!!!! ОНИ УЖЕ ОСИМИЛИРОВАНЫ ОРКАМИ !!! ОНИ УЖЕ БОРГИ!!! А ЗНАЧИТ ОНИ ВРАГИ УКРАИНЫ !!!
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Lidov Stepan
Lidov Stepan
Малахов Егор, про бандеровцев лучше и не скажешь.
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