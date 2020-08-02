На Донбасі терористи порушили перемир'я: двоє воїнів ЗСУ травмовані, – штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації 1 серпня тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок дій ворога поранення отримали двоє українських воїнів.

ЗСУ на провокації не піддалися та вогонь у відповідь не відкривали. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу Операції Об’єднаних сил на сторінці у Facebook

Так, за минулу добу в зоні проведення ООС було зафіксовано три неприцільні обстріли з боку противника. У вечірній час він зі стрілецької зброї провокував наших оборонців біля населеного пункту Піски.

Внаслідок такого порушення режиму тиші двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил були травмовані. Зокрема, один воїн отримав осколкові поранення, зачепивши ногою невідомий вибуховий пристрій, а другий захисник – травмував руку на одному з опорних пунктів.

"Обох військовослужбовців оперативно доставили до лікувальних закладів та надали належну медичну допомогу. На місцях подій працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються", – інформують у штабі ООС.

У штабі ООС розповіли про ситуацію на Донбасі за минулу добу

За даними українських військових, з початку цієї доби обстрілів у районі Операції Об’єднаних сил не зафіксовано.

"Варто наголосити, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню, у разі порушення домовленостей противником та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, не позбавляють українських воїнів відкривати вогонь у відповідь", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донеччини та Луганщини підрозділи ДСНС зі складу ОС знайшли 113 невідомих вибухових пристроїв. Загалом, за розпорядженням командувача Об’єднаних сил тільки за добу було проведено розмінування площі більше 4 гектарів.

Водночас, окрім виконання своїх основних завдань за призначенням, українські захисники продовжують допомагати цивільному населенню. Так, за зверненнями місцевих адміністрацій, рятувальники ОС ремонтують і пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів минулих років будинки, виконуючи складні будівельні роботи. Зокрема, 1 серпня представники ДСНС відремонтували 7 таких будинків.

Також особовий склад Об’єднаних сил надав медичну та іншу допомогу 34 громадянам України на контрольних пунктах виїзду-виїзду.

В штабі ООС констатують, що ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою. Українські захисники продовжують надійно тримати лінію оборони та дотримуватися режиму припинення вогню.

На Донбасі терористи порушили перемир'я: двоє воїнів ЗСУ травмовані, – штаб ООС (Facebook Операція Об’єднаних сил)

На Донбасі терористи порушили перемир'я: двоє воїнів ЗСУ травмовані, – штаб ООС (Facebook Операція Об’єднаних сил)

Як повідомляв OBOZREVATEL, спостерігачі ОБСЄ зафіксували перший випадок поранення мирного жителя на Донбасі після початку нового режиму припинення вогню. В звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зазначається, що поранення вдень 27 липня отримав житель Мар'їнки.