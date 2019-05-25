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/Розслідування

На Донбасі терористи підло напали на ЗСУ: є вбитий

14.8тЧитати матеріал російською

На Донбасі у ході війни за незалежність України 24 травня у зоні проведення операції Об'єднаних сил один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

Протягом доби бойовики 17 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил. При цьому ворог застосовував озброєння, заборонене мінськими угодами, повідомляє прес-центр ООС.

За даними розвідки, одного окупанта вбили, трьох — поранили.

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ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

кореспондент

Так, із мінометів 82-го і 120-го калібрів, гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів і стрілецької зброї були обстріляні позиції українських військових у районі населених пунктів Піски, Красногорівка, Верхньоторецьке, Авдіївка, Кам'янка, Гнутове, Новоселівка Інша і Лебединське на донецькому напрямку.

На Донбасі терористи підло напали на ЗСУ: є вбитий

На луганському напрямку бойовики з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляли позиції ООС поблизу Шумів, Золотого-4, Майорська і Станиці Луганської.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сили ООС знищили пострілом із ПТРК укріплену вогневу позицію кулемета НСВ-12,7 "Скеля" терористів "ДНР".

Також у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі вбили терориста "ДНР" Романа Беленка "Треху", родом із Донецька.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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CARGO 100
CARGO 100
"На Донбассе террористы подло напали на ВСУ." Во вы, лысочубатые, даёте ... Война же. Значит как "штаб" Л/ДНР якобы разбомбили, это нормально, а как вам чубы "причесали" - подло?
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Воены Света мирно обстреливали школы больницы роддома Донецка, но вероломные террористы подло напали на асвабадителей, цинично убив одного из Хэроев.
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
Хорошо замаскированная оборона и постоянное наблюдение за противником. Неужели вас 5 лет войны ничему не научило. А таких заголовков как "подлое нападение" вообще быть не должно, потому как война это вообще сплошная подлость изначально. Писатели пользуйтесь справочниками если отсутствуют мозги.
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Камин Мыхайло
Камин Мыхайло
Pelyuhno Sergey, и ежу понятно что укрсми ТУПОРЫЛЫЕ
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