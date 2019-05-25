На Донбасі терористи підло напали на ЗСУ: є вбитий

На Донбасі у ході війни за незалежність України 24 травня у зоні проведення операції Об'єднаних сил один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

Протягом доби бойовики 17 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил. При цьому ворог застосовував озброєння, заборонене мінськими угодами, повідомляє прес-центр ООС.

За даними розвідки, одного окупанта вбили, трьох — поранили.

ЗСУ на Донбасі кореспондент

Так, із мінометів 82-го і 120-го калібрів, гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів і стрілецької зброї були обстріляні позиції українських військових у районі населених пунктів Піски, Красногорівка, Верхньоторецьке, Авдіївка, Кам'янка, Гнутове, Новоселівка Інша і Лебединське на донецькому напрямку.

На луганському напрямку бойовики з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляли позиції ООС поблизу Шумів, Золотого-4, Майорська і Станиці Луганської.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сили ООС знищили пострілом із ПТРК укріплену вогневу позицію кулемета НСВ-12,7 "Скеля" терористів "ДНР".

Також у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі вбили терориста "ДНР" Романа Беленка "Треху", родом із Донецька.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!