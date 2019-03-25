На Донбасі терористи обстріляли школи з учнями: всі подробиці

Окупанти на захоплених територіях Донецької області обстріляли дві школи і намагаються звинуватити в цьому українських захисників.

Моніторингова місія ОБСЄ 23 березня зафіксувала сліди від снаряду в одній зі шкіл Донецька, повідомили на сторінці штабу ООС в Facebook. За попередньою оцінкою, вогонь вівся з великокаліберного кулемета.

"Це 15-сантиметрова пробоїна на висоті 30 см від землі. Співробітники школи заявили, що обстріл трапився 21 березня вранці, коли учні вже прийшли", ‒ пояснили в прес-штабі.

Розповідати подробиці спостерігачам без дозволу окупантів адміністрація школи відмовилася. Відзначається, що снаряд не може бути випущений ЗСУ, оскільки найближча позиція українських захисників від школи розташована в 3 кілометрах, тобто на дуже великій для кулемета відстані.

Обстріл школи в Донецьку Facebook ООС

Ще одну школу обстріляли в смт Гольмівський Донецької області. Там на другому поверсі школи виявили тріщину в вікні і сантиметровий отвір.

"Окупаційна "влада" РФ заборонила співробітникам школи впускати спостерігачів всередину і оглядати пошкодження. Вони тільки повідомили, що ушкодження стали результатом наслідком 20 березня", ‒ зауважили в ООС.

Українські війська перебувають від обстріляного навчального закладу на такій відстані, яку не може подолати снаряд, що залишив таку позначку.

У штабі наголосили, що ці обстріли свідчать про провокаційний характер російський військ, які намагаються дискредитувати ЗСУ і приховати свої злочини проти мирного населення.

Обстріл школи в Донецькій області Facebook ООС

Як писав OBOZREVATEL, 24 березня двоє окупантів були знищені, ще один поранений в результаті бойових дій на Донбасі.

Двоє українських захисників були поранені під час обстрілу терористів. Ворожі сили застосовували заборонену зброю.

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