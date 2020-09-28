На Донбасі терористи обстріляли позиції ЗСУ

З початку поточної доби, 28 вересня, на Донбасі терористи зробили одну неприцільно провокацію щодо українських військових.

Про це повідомили в пресцентрі Міністерства оборони України. Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ в результаті обстрілу немає.

Близько 10:00 ранку, російсько-окупаційні війська випустили 3 черги зі стрілецької зброї в напрямку позицій українських військових поблизу Старогнатівці.

У повідомленні зазначено, що наші захисники вогонь у відповідь не відкривали.

"Українські воїни, залучені до проведення операції, продовжують сумлінно виконувати завдання і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", – підкреслили в Міноборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 27 вересня, найманці Росії на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню.