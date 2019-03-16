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На Донбасі сталася трагедія із ЗСУ: з'явилися подробиці

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У суботу, 16 березня, в зоні проведення ООС на Донбасі загинув один український військовослужбовець, а ще один отримав поранення.

Про це сказано в вечірньому зведенні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил в Facebook. Протягом доби терористи двічі обстріляли позиції захисників України із застосуванням забороненої "Мінськом" зброї: мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Обстріл були здійснені в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" в районі населеного пункту Хутір Вільний. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення", — сказано в повідомленні.

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Відзначається, що бійці ЗСУ "дали гідну відповідь противнику". Втрати окупантів уточнюються.

На Донбасі сталася трагедія із ЗСУ: з'явилися подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на Донбасі ліквідували полковника ФСБ Росії Романом Комісарова з позивним "Луна", який раніше воював в Афганістані, Чечні, на Саур-Могилі в складі окупаційних військ.

Також він займався організацією пошуку і комплектації найманців для участі в бойових діях на Донбасі.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНРООС
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